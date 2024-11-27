В убийстве растерзанной свиньями школьницы признался подчиненный ее отца 

Подозреваемый в убийстве 17-летней школьницы, тело которой нашли в загоне со свиньями, 41-летний житель деревни Ушканка признал свою вину. Об этом сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 23 ноября подозреваемый, будучи пьяным, «из-за неприязненных отношений с отцом девушки решил ему отомстить и забить его скот».

«Для реализации задуманного он взял нож, березовое полено и направился к постройке с животными, где встретил девушку, которая кормила скот. Между мужчиной и девушкой возникла ссора, в ходе которой фигурант ударил потерпевшую несколько раз бревном по голове, в результате чего она потеряла сознание. Мужчина, понимая что на девушку могут напасть свиньи, оставил тело в постройке и ушел», — рассказали в СК.

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Как выяснилось, подозреваемый работал скотником в АО «Андроновский», а отец погибшей школьницы — управляющим. «Между мужчинами регулярно происходили конфликты», — добавили в СК.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый забрал с места убийства телефон школьницы и полено, которым ее ударил. Позже он сжег все в печи у себя дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления (п.п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК).

Ранее сообщалось, что школьницу убили агрессивные домашние свиньи. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza со ссылкой на источник утверждал, что девушка умерла из-за кровопотери после того, как «животные порвали ей бедренную артерию левой ноги».