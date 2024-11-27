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Мир

Пассажиры нашли способ пронести бутылку с водой через контроль в аэропорту

23:22 27.11.2024

Американцы нашли способ пронести бутылку с водой через контрольный пункт в аэропорту. Эту идею поддержало и Управление транспортной безопасности США (TSA). Об этом пишет CNN. 

TSA напомнило, что людям, вылетающим из аэропортов в США, запрещено провозить в ручной клади жидкости, объем которых превышает 100 миллилитров. Исключения составляют жидкие препараты, необходимые по медицинским показаниям. 

Желающие сохранить свою бутылку с водой могут воспользоваться простым трюком: заморозить ее перед приездом в аэропорт. «Замороженные жидкие предметы разрешены к провозу, если они представляют собой твердый замороженный продукт при подаче на проверку», — сообщили изданию в TSA.

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Некоторые путешественники удивились, что этот способ не так широко известен, хотя TSA регулярно напоминало об этом на своих социальных платформах, отмечает издание.

«Хмм, возможно, вам стоит взять замороженную бутылку воды, чтобы пройти через контроль в аэропорту», — говорилось в одном из постов управления в Threads.

В соцсетях мнения по поводу заморозки бутылки перед полетом разделились. Одни посчитали, что легче пронести пустую бутылку и наполнить ее в любом доступном кране после прохождения контроля. Они также сомневаются, что лед в бутылке не успеет растаять к моменту полета.

Однако авиационный блогер Джон Э. ДиСкала, известный, как Джонни Джет считает, что трюк с замороженной бутылкой действительно имеет смысл. По его словам, у пассажиров не всегда есть время купить воду или наполнить бутылку перед вылетом. Он отметил, что наличие ледяной воды под рукой — это удобный способ поддерживать водный баланс, особенно в условиях задержек или длительных перелетов.

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