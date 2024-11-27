Осужден убивший 95-летнюю женщину полицейский

Суд в Австралии признал виновным в непредумышленном убийстве полицейского Кристиана Уайта, который убил электрошокером 95-летнюю подопечную дома престарелых. К такому решению суд пришел после того, как коллегия присяжных постановила, что женщина не представляла «непосредственной» угрозы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По его данным, старший констебль Уайт был одним из двух полицейских, прибывших в мае 2023 года по вызову в дом престарелых Yallambee Lodge, расположенном в Новом Южном Уэльсе. Силовиков вызвали сотрудники учреждения из-за одной из его подопечных, которая разгуливала по зданию с двумя ножами в руках.

Я прервала беременность на пятом месяце У моего ребенка нашли синдром Дауна и водянку. Я решила не мучить его и нашу семью Общество 7 минут чтения

Как говорится в материалах дела, перед тем, как вызвать полицию, персонал дома престарелых просил страдающую деменцией 95-летнюю Клэр Ноулэнд вернуться в свою комнату. Однако женщина эти просьбы проигнорировала и бросила нож в сторону одного из сотрудников, не причинив ему вреда.

Прибывшие на место полицейские смогли загнать вооруженную женщину в угол и потребовали бросить нож, а после того, как она отказалась, один из силовиков применил к ней табельный электрошокер. Получив электрический разряд, женщина упала навзничь и ударилась головой, а спустя неделю скончалась в больнице.

Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии По словам девушки, он ее бил и пытался изнасиловать. Блогер почти все отрицает Общество 5 минут чтения

После этого Уайту были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей по охране общественного порядка. В ходе процесса прокурор утверждал, что использование полицейским электрошокера против хрупкой пожилой женщины было «совершенно ненужным» и чрезмерным применением силы.

В свою очередь, Уайт настаивал, что применил электрошокер в соответствующими правилами работы австралийской полиции, так как «столкновение было неизбежным». «Я собирался выстрелить электрошокером в 95-летнюю старушку. Я чувствовал, что в тот момент это был мой единственный вариант обеспечить безопасное разрешение инцидента», — сказал он.

Присяжные потратили на вынесение решения три дня и в своем вердикте согласились с доводами обвинения. Теперь суду предстоит вынести приговор и назначить наказание старшему констеблю Уайту.