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Мир

Спутник зафиксировал места выбросов нагревающего планету газа

20:03 27.11.2024

Новейший спутник MethaneSAT зафиксировал места выброса метана — невидимого газа, загрязняющего и нагревающего Землю. Согласно полученным данным, более полумиллиона нефтяных и газовых скважин, которые производят 6-7% всей нефти и газа в США, ответственны за примерно 50% выбросов метана, загрязняющих атмосферу. Об этом пишет CNN.

Спутник MethaneSAT 15 раз в день облетает Землю, пытаясь обнаружить утечки метана. Его измерения достаточно точны, чтобы составить тепловые карты мест утечек метана, помогающих отследить крупнейших загрязнителей по всему миру.

Первые данные спутника MethaneSAT показывают, что нефтегазовая отрасль выбрасывает метан в 3-5 раз больше, чем оценивает Агентство по охране окружающей среды.

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Стало известно, что в Пермском бассейне, одном из крупнейших и наиболее продуктивных нефтегазовых бассейнов мира, утечка метана в 9–14,5 раз превышает установленный отраслью предел и составляет почти 290 тысяч килограмм в час. 

Особенно остро проблема стоит в Южно-Каспийском бассейне в Туркменистане — одном из старейших нефтегазодобывающих бассейнов мира. Согласно полученным спутником данным, этот регион выбрасывает метан в полтора раза быстрее, чем Пермский бассейн — около 440 тысяч килограмм в час.

«Это очень показательно — впервые увидеть такого рода наблюдения. Изображения, которые мы начали получать, просто необыкновенны с точки зрения общей точности данных», — сказал ведущий старший научный сотрудник MethaneSAT Ритеш Гаутам. 

По данным CNN, загрязнение метаном долгое время недооценивалось и не было хорошо изучено. По словам ученых, за первые 20 лет пребывания в атмосфере метан задерживает в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ.

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«Занижение реальных уровней выбросов метана означает недооценку их воздействия на потепление. Учитывая мощный потенциал метана, это реальная проблема. Если мы не понимаем масштабов проблемы, то наших усилий по смягчению последствий будет недостаточно»,  — считает соучредитель и главный аналитик группы экологического мониторинга Kayrros Антуан Хальфф.

Председатель исследовательской организации Global Carbon Project и профессор климатологии Стэнфордского университета Роб Джексон добавил, что сокращение загрязнения метаном — самый быстрый способ сдержать темпы климатического кризиса.

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