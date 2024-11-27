Кипр отобрал «золотые» паспорта у российских миллиардеров 

Власти Кипра лишили гражданства 77 иностранцев, которые получили паспорта в обмен на инвестиции. Среди них семеро российских миллиардеров из списка Forbes. В частности, гражданства лишились основатель «Русала» Олег Дерипаска, акционер «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, а также бывший владелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на кипрское издание Politis.

Список тех, кого лишили «золотых» паспортов, как сообщается, был составлен еще месяц назад. «Золотых» паспортов, как сообщает издание, лишат не только инвесторов, но и членов их семей.

Кроме российских миллиардеров и топ-менеджеров в списке, в частности, оказались малазийский биржевой маклер Джо Лоу, которого обвиняют в финансовых преступлениях, и украинский миллиардер Игорь Коломойский. Впрочем о лишении последнего гражданства Кипра местные СМИ сообщили еще в середине сентября. Власти республики посчитали, что Коломойский получил паспорт мошенническим путем, и назвали его «лицом сомнительного характера».

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«Агентство» отмечает, что в списке одной группой идут сразу четверо бывших владельцев или топ-менеджеров «Пробизнесбанка» и группы «Лайф». Речь идет об Александре Железняке, Ярославе Алексееве, Александре Ломове и Эдуарде Пантелееве.

Вот полный список тех, кого, по данным «Агентства», вероятно, лишат «золотых» паспортов:

Олег Дерипаска (+3), основатель «Русала»

Алексей Кузьмичев (+5), акционер «Альфа-Групп»

Михаил Гуцериев (+7), акционер группы «Сафмар»

Игорь Кесаев (+1), владелец группы компаний «Меркурий»

Александр Пономаренко (+4), экс-председатель совета директоров «Шереметьево»

Вадим Мошкович, владелец «Русагро»

Сергей Ломакин (+6), совладелец сети магазинов низких цен Fix Price, владелец кипрского футбольного клуба «Пафос»

Григорий Березкин (+1), владелец группы ЕСН и издания РБК

Эдуард Пантелеев (+5), сооснователь банка «Точка»

Дмитрий Цветков (+1), экс-совладелец ювелирного бутика Graff на Кипре

Ян Абрамов (+4), экс-совладелец компании «Новые оружейные технологии», бывший муж певицы Алсу

Али Беглов (+1), бизнесмен из Петербурга, судим по делу о вымогательстве

Екатерина Колмакова (+12), топ-менеджер компании «Рольф» и «Профмедиа» (по данным LinkedIn)

Александр Железняк (+4), бывший владелец «Пробизнесбанка»

Ярослав Алексеев (+3), бывший вице-президент «Пробизнесбанка»

Александр Ломов (+4), бывший зампредседателя правления «Пробизнесбанка»

Дмитрий Моторин (+1), экс-сотрудник «Инкредитбанка», в розыске по делу полковника Дмитрия Захарченко

Иван Станкевич (+5), бывший член совета директоров банка «Новое время» и экс-супруг Анны Семенович, в розыске по делу Захарченко

Михаил Юревич (+7), экс-губернатор Челябинской области. В розыске по делу о взяточничестве

Мария Гартунг (+1), жена депутата Госдумы Валерия Гартунга

Гулбахор Исмаилова (+1), сестра Алишера Усманова

Павел Езубов (+6), сын депутата Госдумы Алексея Езубова и партнер Дерипаски

Майя Болотова (+1), дочь главы «Транснефти» Николая Токарева

Андрей Пучков (+1), бывший топ-менеджер Urban Group, в розыске по факту злоупотребления полномочиями

Сергей Ковбасюк (+4), экс-следователь ФСБ, скрывался на Кипре по делу о даче взятки

Валерий Дрелле (+2), бизнесмен, фигурант дела о краже 2 млрд рублей у «Газпром нефти»

Игорь Коломойский (+1), украинский миллиардер

Вадим Шульман (+1), бизнесмен из окружения Коломойского

Олег Бахматюк (+5), владелец UkrLandFarming

Константин Григоришин (+1), владелец украинской группы компаний «Энергетический стандарт»

Рядом с именами инвесторов в скобках указаны члены их семей, которые также лишатся гражданства.