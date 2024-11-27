Мать три года растила дочь в ящике дивана

В Великобритании мать держала собственную дочь с самого рождения, три года, пряча от людей — девочка почти не покидала большой ящик дивана. Суд в графстве Чешир приговорил женщину к семи годам тюрьмы, сообщила The Guardian.
Ребенка случайно нашел мужчина, с которым познакомилась женщина, — он пошел в туалет и услышал из закрытой комнаты «шум, похожий на детский». Это произошло в феврале 2023 года, рассказала газета.
Девочка, которую обнаружил случайный гость, была сильно истощена и страдала от обезвоживания, у нее были спутанные волосы, она не умела ходить и говорить. Мужчина вызвал полицию.
Социальная работница, которая первой прибыла на место, рассказала, что была потрясена увиденным. «На меня смотрел ребенок, сидящий в ящике дивана. Он смотрел на меня и раскачивался взад-вперед», — описала соцработница увиденное в показаниях на суде.
«Я посмотрела на мать и спросила: “Это здесь вы ее держите?” Мать спокойно ответила: “Да, в ящике”», — рассказала соцработница. Мать не проявила никаких эмоций, отнесясь к ситуации спокойно. Она сообщила, что ребенка никто никогда больше не видел.
Имя матери и девочки не разглашаются «по юридическим причинам», уточнила газета.
Девочка родилась в ванной этого дома в марте 2020 года. Мать не стала регистрировать дочь и не говорила отцу ребенка даже о беременности. Отношения внутри пары были слишком сложные, заявила женщина полиции.
Женщина положила новорожденную в выдвижной ящик своего дивана, время от времени возвращаясь, чтобы покормить молочной смесью через шприц и сменить подгузник. У женщины были и другие, старшие, дети, рассказала The Guardian.
Мать водила их в школу, к родственникам, в том числе на Рождество, — а младшая дочь оставалась все это время одна. Девочка проводила в ящике по нескольку часов, пишет газета со ссылкой на показания, прозвучавшие в суде.
Осмотревшие девочку медицинские эксперты рассказали, что она не могла даже ползать и издавать хоть какие-либо членораздельные звуки. У ребенка была слабая мышечная масса, вялые конечности и распухшие ступни, растущие «в ненормальном положении». Ей требовалась медицинская помощь в связи с расщелиной неба.
Развитие ребенка было настолько замедленным, что трехлетняя девочка «была эквивалентна» десятимесячному младенцу, процитировала газета заключение прокуратуры.
Сейчас за девочкой присматривает специальная няня-сиделка. Она рассказала суду, как учила девочку улыбаться, и что та «не знала, что такое еда». На первое Рождество ребенок впервые сел на качели. «Она просто сидела там, не зная, что делать и чего ожидать», — рассказала няня.
«Ее первый шаг, ее первое слово. Так грустно думать, что многие из этих вещей были для нее первыми, но так приятно проходить с ней вместе эти моменты», — сказала на суде сиделка.
Девочка не общалась ни с кем из своих братьев и сестер, а мотивы матери до сих пор до конца неясны, сообщил газете старший прокурор Рэйчел Уортингтон. Судья Стивен Эверетт, оглашая приговор, назвал поведение матери «совершенно не поддающимся осмыслению», а жизнь ее дочери «смертью заживо».