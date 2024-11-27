Сотрудники спецшколы часами держали детей с аутизмом в изолированной комнате и избивали

Сотрудники лондонской спецшколы Уайтфилд запирали детей с аутизмом в «успокаивающей комнате», в которой их по несколько часов держали без воды и еды. Среди пострадавших — около 40 детей с нарушениями обучаемости и тяжелыми психическими расстройствами. Об этом говорится в расследовании Би-би-си.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Журналисты издания получили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что сотрудники школы насильно заталкивают учеников в изолированную комнату без окон, бросают их на пол и избивают. Детей после этого запирали и оставляли в одиночестве — некоторые из них были вынуждены сидеть в собственной рвоте.

На кадрах также можно увидеть, что ученики, большая часть из которых не могут говорить, испытывают сильный стресс и наносят себе увечья. Сотрудники школы при этом не заходят в комнаты и не пытались их остановить.

Мне сложно сближаться с людьми Спросили психолога, как это исправить Общество 3 минуты чтения

«Это разбило мне сердце. Так не поступают даже с собакой», — прокомментировала видеозаписи неназванная мать одного из пострадавших детей.

Эксперт по вопросам защиты детей Элизабет Свон заявила, что это «определенно самые ужасные кадры», которые она когда-либо видела. «Дети сломлены, и они реагируют на это самоповреждениями. Это настоящая пытка», — сказала она.

Член местного парламента сэр Иэн Дункан Смит назвал кадры из спецшколы «шокирующими». По его словам, эти видеозаписи «должны привести к глубоким переменам».

Дебора, мать одного из пострадавших учеников по имени Джейми, заявила, что после нахождения в «успокоительной комнате» у ребенка начались приступы эпилепсии. Би-би-си пишет, что у других детей развилось посттравматическое стрессовое расстройство, а одного пришлось даже поместить в психиатрическую больницу. Несмотря на доказательства с камер видеонаблюдения, жалобы, обращенные к школе, ни к чему не привели, сказали родители пострадавших детей.

«Это попытка скрыть правду на высоком уровне. Я не понимаю, как можно допустить такой уровень насилия, и чтобы никто за это не понес ответственности», — сказала Дебора.

Я прервала беременность на пятом месяце У моего ребенка нашли синдром Дауна и водянку. Я решила не мучить его и нашу семью Общество 7 минут чтения

Полицейское расследование по факту жестокого обращения с детьми в «успокоительных комнатах» спецшколы в период с 2014 по 2017 год, завершилось в начале этого года без предъявления каких-либо обвинений, отмечает издание. Само расследование было начато после обнаружения коробки с USB-накопителями — на них оказалось 500 часов видеозаписей, снятых внутри этих комнат.

В лондонской полиции сообщили, что в настоящее время ведут «более широкое расследование» в отношении спецшколы. Компания Flourish Trust, управляющая школой, утверждает, что «извлекла уроки из допущенных ошибок».

Сотрудник местного совета Уолтем Форест заявил, что поручит провести местное расследование, которое, по его словам, будет «полностью независимым». По его словам, совет не изучал записи с камер видеонаблюдения, так как не знал об их существовании.