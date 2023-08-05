Мне сложно сближаться с людьми

Построение близких эмоциональных и физических отношений — одна из наших базовых потребностей. Однако бывает, что кто-то сознательно их избегает, а кто-то не может выстроить, хоть и старается. Клинический психолог и схема-терапевт Дина Баринова рассказала «Холоду», почему так происходит и как это изменить.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Почему возникают проблемы?

Мы рождаемся с разным темпераментом и чувствительностью. Они влияют на то, как мы чувствуем и как выражаем эмоции, как ощущаем себя при близком контакте с другими людьми. Такие особенности есть и у тех, с кем мы общаемся. Все это влияет на сближение и на то, как строится общение. Например, холерик может бурно проявлять чувства — настолько, что это может напугать флегматика, который при аналогичных чувствах и глазом бы не моргнул.

Другая причина — отсутствие социальных навыков. Человек может не понимать, как познакомиться с человеком, завязать разговор, пригласить в гости, сделать комплимент или отреагировать на него. Часто такие трудности встречаются у тех, у кого был дефицит общения в детстве. Такое может случиться и с теми, кто переехал в другую страну: новая среда, язык, культура и правила общения усложняют коммуникацию.

Также на скорость и степень сближения могут влиять особенности развития — например, расстройства аутистического спектра. У детей и взрослых с аутизмом часто есть трудности с переживанием и выражением эмоций, и научиться выстраивать отношения — это очень сложная задача.

А как типы привязанности влияют на сближение?

Тип привязанности формируется при первом опыте близости — в отношениях с родителями. Каждый ребенок с рождения нуждается во взрослом, который будет его любить, принимать, защищать. Так он чувствует себя нужным и в безопасности. День за днем взрослый должен сообщать ребенку, что его не обидят, что он ценен и любим. Такой взрослый должен быть постоянным, то есть не бросать и не уходить, и последовательным: правила взаимодействия не меняются в зависимости от его настроения. В таком случае ребенок идет на здоровое сближение и, скорее всего, будет способен к близости во взрослой жизни.

Но бывает, что взрослый не реагирует на потребности ребенка. Когда тот плачет или испытывает страх, родитель не торопится его успокоить или защитить. Иногда он даже применяет физическое, эмоциональное или сексуализированное насилие. А непостоянство взрослого (например, сначала на ребенка накричали за то, что он не съел кашу, а в следующий раз проигнорировали аналогичную ситуацию) приводит к тому, что ребенок теряется, не понимает, как ему вести себя, чувствует страх и тревогу, что его оставят или обидят.

Взрослея, такой ребенок может прийти к мысли, что контакт и сближение опасны. «Мне опасно зависеть от других. Опасно нуждаться в них. Ведь сегодня они меня любят, а завтра — нет», — думает он. В этот момент начинает формироваться контрзависимость: «Я не буду ни в ком нуждаться, чтобы меня не могли бросить и мне не было от этого так невыносимо больно». Так человек день за днем выстраивает вокруг себя панцирь, чтобы не чувствовать боль.

Сложнее всего строить отношения тем, у кого избегающий и дезорганизующий типы привязанности, так как часто такие люди ведут себя контрзависимо.

Избегающий тип привязанности характеризуется страхом близких отношений. Люди могут допускать мысль, что достойны любви, но держат партнеров на расстоянии, не доверяют им и скрывают или даже отрицают свои чувства, потому что боятся испытать боль от действий другого. Они, как правило, не дают себе привязаться к кому-либо и демонстрируют независимость, чтобы «обезопасить» себя.

Взрослые с дезорганизующей привязанностью — это люди, качающиеся на эмоциональных качелях, с постоянным разбросом чувств от «люблю» до «ненавижу». Как только партнер приближается, они отталкивают его, чтобы потом вновь приблизить. Именно в эти моменты они способны почувствовать свою нужность — иными словами, они живут за счет сильных эмоций, которые испытывают в точке разрыва и в точке примирения.

При тревожном типе человек болезненно привязывается к другому: в партнере или друге он ищет подтверждение своей значимости, зависит от его оценки, испытывает неуверенность, боится быть оставленным, нуждается в постоянных доказательствах любви. Когда такой человек не получает подтверждений своей ценности, он чувствует тревогу и готов сделать все, чтобы его партнер или друг был доволен.

Наиболее функциональна надежная привязанность. Такие люди с готовностью идут на сближение. В отношениях им удается опираться на себя и не впадать в зависимость, они готовы вкладывать время и ресурсы в отношения, говорить о своих чувствах и понимать, что чувствует другой.

Как проявляется контрзависимое поведение?

человек не проявляет своих эмоций;

не показывает свою уязвимость: ему либо «все равно», либо «ок»;

ведет себя холодно и отстраненно;

редко затрагивает личные темы, мало делится прошлым или планами на будущее;

может долго не отвечать и избегать встреч, заводить параллельные отношения или флиртовать, не проясняя текущие;

изменяет, словно провоцируя партнера;

не интересуется жизнью и увлечениями партнера, не уделяет время совместным активностям;

не принимает помощи, показывая свою независимость.

Сам человек может и не понимать, что контрзависимое поведение используется для увеличения дистанции и недопущения близости с другими, а вот его партнер в это время может испытывать много отчаяния, боли, даже вины, потому что думает, что причина всего этого — он сам.

Читать еще Я не понимаю, что я чувствую Что такое смешанные и противоречивые эмоции и как научиться их распознавать

Что делать, если я замечаю за собой проблемы со сближением?

Можно попробовать справиться самостоятельно:

пронаблюдать за собой, увидеть, что именно вызывает сложности при сближении с людьми — ваши личные качества, навыки или стратегия поведения. Определить, что конкретно мешает сближаться — страх боли, уверенность, что без отношений можно жить, или что-то иное;

спросить себя: «Хотел бы я попробовать иначе? Ведь так, как я делаю сейчас, я еще успею. А вдруг мне понравится и по-другому?»;

попробовать новые способы общения и позволить себе чуть больше открываться. Если сделать это самому не получается, то можно поискать групповые тренинги или, возможно, записаться на консультацию к психологу.

С пониманием, что люди разные и выражают себя по-своему, вам будет проще сближаться с ними, потому что вы будете понимать истинные причины их поведения, а не объяснять их собственными домыслами (принимать их внешнее спокойствие за безразличие, бурную реакцию — за негатив в нашу сторону).