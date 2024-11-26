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Общество

Булата Окуджаву назвали иноагентом

20:24 26.11.2024

В магазине санкт-петербургской сети «Буквоед» продавали сборник стихотворений поэта-шестидесятника Булата Окуджавы с плашкой «иностранного агента». На товар обратил внимание бывший депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Обложка книги «Стихотворения» упакована в пластиковую пленку, снабжена стикером «18+» и наклейкой с пометкой: «Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ОКУДЖАВА Б. Либо касается деятельности иностранного агента ОКУДЖАВА Б.».

Вишневский опубликовал фотографию обложки и написал у себя в телеграм-канале, что книгу купил его «друг и ученик», которого политик не стал называть по имени. Книга стояла на полке магазина на Народной улице в Невском районе Петербурга, рассказал Вишневский. Сейчас этот сборник в том магазине не продается, добавил бывший депутат.

Вишневский напомнил, что Окуджава, «поэт, сценарист, писатель и фронтовик», умер в июне 1997 года. «Никаким “иноагентом” он не признан и не мог быть признан: посмертно в эти дискриминационные списки пока еще не вносят», — объяснил бывший депутат.

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Политик предположил, что ставить пометку на книгу решили из-за предисловия, которое написал к сборнику писатель Дмитрий Быков — его летом 2022 года Минюст внес в список «иноагентов».

«А затем на всякий случай объявили “иноагентом” автора стихотворений», — сказал Вишневский. Он попросил купившего книгу знакомого не распаковывать экземпляр, который считает «документом эпохи».

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На сайте «Буквоеда» сборник «Булат Окуджава. Стихотворения» в издании 2024 года не помечен плашкой «иноагента», его можно заказать онлайн или найти в 30 магазинах Петербурга. Оставшиеся на сайте магазина книги Быкова помечены «иноагентской» плашкой.

Сам Вишневский был признан «иноагентом» в конце марта. 30 октября политик сложил полномочия депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Летом в магазине сети «Читай-город» в Воронеже книги японского писателя Юкио Мисимы «Золотой храм» и «Исповедь маски» тоже продавались с маркировкой «иноагента». Романы Мисимы переводил на русский язык объявленный «иноагентом» Борис Акунин. Издательство «Азбука-Аттикус» признало факт маркировки и назвало ее «технической ошибкой».

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