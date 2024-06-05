Маркировку «иноагентскими» книг японского писателя назвали технической ошибкой

Книги японского писателя Юкио Мисимы «Золотой храм» и «Исповедь маски» промаркировали как издания «иноагента» из-за «технической ошибки». Об этом сообщает РБК.
5 июня в СМИ появились сообщения о том, что в воронежском магазине «Читай-город» романы Юкио Мисимы, который умер в 1970 году, продавались с указанием «иноагентского» статуса писателя. Об этом в частности писал телеграм-канал «Осторожно, новости».
На обложки книг были наклеены таблички с надписью «НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИСИМА Ю.». Романы Мисимы переводил на русский язык Борис Акунин, также объявленный Минюстом «иноагентом».
Позже представители «Азбука-Аттикус», которая выпускала романы, заявили, что маркировка книг произошла из-за технической ошибки. «Данная маркировка не является инициативой издательской группы “Азбука-Аттикус”. Именно такая маркировка (то есть указание Юкио Мисимы как иноагента) является следствием технической ошибки в конкретной торговой точке, поскольку Юкио Мисима не включен в реестр иностранных агентов», — заявили в издательстве.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что, вероятно, плашка предназначалась Борису Акунину. «Мы обнаружили те же книги с “правильной” маркировкой в одном из книжных магазинов Петербурга», — написали в телеграм-канале.
Позже эту информацию подтвердили и в «Читай-городе». «На данный момент требований от надзорных органов по этой книге в сеть не поступало. В данный момент проводится работа по устранению ошибки», — заявил руководитель юридического департамента «Читай-города» Виталий Фурсов.
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