Маркировку «иноагентскими» книг японского писателя назвали технической ошибкой

Книги японского писателя Юкио Мисимы «Золотой храм» и «Исповедь маски» промаркировали как издания «иноагента» из-за «технической ошибки». Об этом сообщает РБК.

5 июня в СМИ появились сообщения о том, что в воронежском магазине «Читай-город» романы Юкио Мисимы, который умер в 1970 году, продавались с указанием «иноагентского» статуса писателя. Об этом в частности писал телеграм-канал «Осторожно, новости».

На обложки книг были наклеены таблички с надписью «НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИСИМА Ю.». Романы Мисимы переводил на русский язык Борис Акунин, также объявленный Минюстом «иноагентом».

Читать еще Изолированному племени Амазонки провели интернет от Илона Маска Они пристрастились к порно и обленились. Теперь их лидеры пытаются решить эту проблему

Позже представители «Азбука-Аттикус», которая выпускала романы, заявили, что маркировка книг произошла из-за технической ошибки. «Данная маркировка не является инициативой издательской группы “Азбука-Аттикус”. Именно такая маркировка (то есть указание Юкио Мисимы как иноагента) является следствием технической ошибки в конкретной торговой точке, поскольку Юкио Мисима не включен в реестр иностранных агентов», — заявили в издательстве.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что, вероятно, плашка предназначалась Борису Акунину. «Мы обнаружили те же книги с “правильной” маркировкой в одном из книжных магазинов Петербурга», — написали в телеграм-канале.

Позже эту информацию подтвердили и в «Читай-городе». «На данный момент требований от надзорных органов по этой книге в сеть не поступало. В данный момент проводится работа по устранению ошибки», — заявил руководитель юридического департамента «Читай-города» Виталий Фурсов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.