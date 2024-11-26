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Криминал

СМИ: мужчина надругался над семилетней дочерью во время родов его жены

17:52 26.11.2024

27-летний житель поселка Красные Баки в Нижегородской области задержан по подозрению в сексуализированном насилии в отношении своей семилетней дочери. Об этом пишет портал NewsNN со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что 21 ноября в полицию обратилась 29-летняя жительница и рассказала, что ее муж «совершил действия сексуализированного характера» в отношении их общей дочери. По предварительным данным, инцидент произошел, когда женщина была в роддоме, а мужчина остался с двумя сыновьями и дочерью. Предположительно, он совершил преступление будучи пьяным, оставшись с дочерью наедине. 

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Во время допроса мужчина признался в совершении преступления. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Отмечается, что мужчина был ранее судим.

26 ноября также стало известно о том, что 55-летний мужчина был признан виновным в изнасиловании пятилетней девочки — дочери его соседки. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Решение принял Устиновский районный суд в Ижевске.

Суд признал его виновным по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»

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По данным пресс-службы судов Удмуртии, мужчина признал свою вину. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права в будущем заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 15 лет. Осужденный также должен будет выплатить штраф в 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему ребенку.

Согласно судебным документам, инцидент произошел в июле 2024 года. Сам насильник был пьян.

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