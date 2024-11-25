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Криминал

Суд отказался арестовывать обвиненного в попытке изнасилования священника

20:40 25.11.2024

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал следствию в просьбе арестовать православного священника Даниила Сидорова, которого обвиняют в попытке изнасиловать студентку. На время расследования Сидорову назначен запрет определенных действий, сообщило издание E1.ru.

Нападение на 19-летнюю студентку произошло 10 ноября, издание E1.ru публиковало две записи с камер видеонаблюдения. На первой видно, как мужчина идет за девушкой, периодически оглядываясь. Когда она подошла к дому, этот мужчина закрывал собой дверь в подъезд и мастурбировал, сообщила пострадавшая изданию E1. Этот момент попал на вторую запись — с камеры домофона.

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Девушке пришлось отойти от подъезда, а мужчина побежал за ней и напал на нее. «Он пытался схватить меня за интимные места, потом повалил на землю, продолжая мастурбировать, а второй рукой схватил за волосы, так как у меня спал капюшон во время драки, и пытался повернуть голову на себя. Я била его локтем в пах», — рассказала студентка E1.

Следственный комитет завел дело о покушении на насильственные действия сексуального характера. Спустя две недели в екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики задержали 26-летнего клирика Даниила Сидорова. Свою вину он признал, сообщает E1.

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По информации «Вечерних ведомостей», Сидоров служил в храме «Большой Златоуст». Церковный суд Екатеринбургской епархии сообщил, что запретил его в служении. Его страница была удалена с сайта епархии. У Сидорова есть жена и сын.

Октябрьский районный суд обязал Даниила Сидорова ходить на допросы и запретил ему общаться со свидетелями и потерпевшей. Суд отказался арестовывать Сидорова, как того просило следствие.

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