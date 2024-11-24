Студентка покончила с собой и обвинила в гибели руководство вуза

Курсантка академии ФСИН покончила с собой в Рязани. Тело нашли на съемной квартире, которую арендовала двадцатилетняя девушка. Перед смертью она записала голосовое сообщение, где обвинила в своей смерти руководство вуза, рассказало местное издание YA62.РУ. Первым о гибели студентки сообщил телеграм-канал «Генерал ФСИН».
Девушку зовут Арина Каминская, она училась на третьем курсе экономического факультета и была командиром своей группы, — поэтому ее ставили в наряды каждый день, рассказало YA62.РУ. Месяц назад у студентки скончалась мать месяц назад, но девушку не пустили на похороны, ссылается издание на анонимные источники.
Курсантку хватились, когда она не пришла на утреннее построение. Отправленные проведать Каминскую сержанты нашли однокурсницу повесившейся. В предсмертном голосовом сообщении девушка обвинила в произошедшем начальника курса Дмитрия Круглова, написало издание.
После смерти курсантку отчислили из вуза задним числом, утверждал источник YA62.РУ.
Собеседник издания добавил, что в рязанской академии ФСИН за последние два года три студента совершили самоубийства из-за отношения преподавателей. «В прошлом году был суицид – девочка. В этом году парень покончил с собой из-за отчисления», — рассказал источник YA62.РУ.
Отец Каминской — генерал в отставке, а дядя — высокопоставленный офицер ФСИН, сообщило издание «Рязань.инфо». По данным издания, девушка приехала в Рязань из Пензенской области.
Руководство Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний заявило, что не отчисляло погибшую девушку задний числом. По словам сотрудников вуза, сейчас проводится проверка обстоятельств смерти Каминской.
Телеграм-канал «Генерал ФСИН» написал, что к руководству допустившей гибель курсантки академии приедет «проверка из Москвы».