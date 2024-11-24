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Криминал

Студентка покончила с собой и обвинила в гибели руководство вуза

13:09 24.11.2024

Курсантка академии ФСИН покончила с собой в Рязани. Тело нашли на съемной квартире, которую арендовала двадцатилетняя девушка. Перед смертью она записала голосовое сообщение, где обвинила в своей смерти руководство вуза, рассказало местное издание YA62.РУ. Первым о гибели студентки сообщил телеграм-канал «Генерал ФСИН».

Девушку зовут Арина Каминская, она училась на третьем курсе экономического факультета и была командиром своей группы, — поэтому ее ставили в наряды каждый день, рассказало YA62.РУ. Месяц назад у студентки скончалась мать месяц назад, но девушку не пустили на похороны, ссылается издание на анонимные источники.

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Курсантку хватились, когда она не пришла на утреннее построение. Отправленные проведать Каминскую сержанты нашли однокурсницу повесившейся. В предсмертном голосовом сообщении девушка обвинила в произошедшем начальника курса Дмитрия Круглова, написало издание.

После смерти курсантку отчислили из вуза задним числом, утверждал источник YA62.РУ.

Собеседник издания добавил, что в рязанской академии ФСИН за последние два года три студента совершили самоубийства из-за отношения преподавателей. «В прошлом году был суицид – девочка. В этом году парень покончил с собой из-за отчисления», — рассказал источник YA62.РУ.

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Отец Каминской — генерал в отставке, а дядя — высокопоставленный офицер ФСИН, сообщило издание «Рязань.инфо». По данным издания, девушка приехала в Рязань из Пензенской области.

Руководство Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний заявило, что не отчисляло погибшую девушку задний числом. По словам сотрудников вуза, сейчас проводится проверка обстоятельств смерти Каминской.

Телеграм-канал «Генерал ФСИН» написал, что к руководству допустившей гибель курсантки академии приедет «проверка из Москвы».

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