Модель обвинила рэпера в удушении «порнографическим кляпом»

Модель Дженнифер Эн, бывшая участница реалити-шоу «Топ-модель по-американски», подала в суд на рэпера Канье Уэста. Модель утверждает, что музыкант на съемках клипа душил ее и засовывал пальцы в рот, имитируя оральный секс. Автор иска назвала это «порнографическим кляпом», сообщил телеканал NBC.

Иск подан в суд южного округа Нью-Йорка и касается инцидента 2010 года. В иске Эн сообщила, что работала актрисой второго плана на съемках клипа в манхэттенском отеле «Челси». Клип In for the Kill записывал британский дуэт La Roux, Уэст исполнял куплет для ремикса на эту песню.

Эн рассказала, что Уэст приехал на съемочную площадку и «взял процесс под свой контроль». Он построил актеров второго плана, в том числе Эн, в ряд и начал осматривать женщин. Затем рэпер указал на Эн и сказал: «Дайте мне эту азиатку».

Эн была одета в откровенное нижнее белье и чувствовала себя неловко, однако пошла с ним в гостиничный номер. В номере были диван и видеокамера, говорится в иске. По словам модели, Уэст придвинул два стула к камере, сел на один и усадил девушку на второй так, что возвышаться над ее лицом.

«Тяжело дыша, он начал душить истицу одной рукой, затем обхватил шею другой и продолжил душить. Далее он обеими руками стал хватать лицо, размазывая макияж. Затем засунул несколько пальцев ей в горло, постоянно двигая туда-сюда, и заткнул ей рот, имитируя принудительный оральный секс», — процитировали журналисты текст иска.

В процессе Уэст кричал «Это искусство, это ебаное искусство, я как Пикассо», утверждает Эн. Свое состояние модель описывает как временную потерю сознания.

Автор иска потребовала от ответчика компенсации, а от суда — штрафных санкций для Уэста. Соответчиком по иску указана компания Universal Music Group. Истица обвиняет Universal в том, что компания не провела расследование инцидента.

Департамент полиции Нью-Йорка, комментируя иск, заявил, что «крайне серьезно относится к случаям сексуальных нападений и изнасилований». Полицейские призвали всех других жертв «подать заявление, чтобы провести всестороннее расследование и предложить поддержку и услуги пострадавшим», сообщает NBC.

В октябре на Уэста в суд подала бывшая помощница рэпера Лорен Пишотта. Женщина заявила, что Уэст изнасиловал ее во время записи на музыкальной студии, где был вместе с продюсером и рэпером Шоном Комбсом, известным как Пи Дидди (P. Diddy). Комбс с сентября находится под арестом по делу о насилии и секс-торговле.