Ушедшие воевать с Украиной смогут списать долги по кредитам

С декабря подписавшим контракт с Минобороны россиянам дадут возможность списывать просроченные кредиты на сумму до десяти миллионов рублей. Законопроект в ускоренном режиме, за четыре дня, приняла Госдума, утвердил Совет Федерации и подписал Владимир Путин.
Согласно тексту закона, возможность списать долги будет только у тех, кто подпишет контракт с Минобороны после 1 декабря — при условии, что долг по кредиту возник раньше и уже началось судебное разбирательство. Право на списание получат не только сами отправившиеся воевать с Украиной, но и их жены.
Под действие закона попадают как добровольно подписавшие контракт, так и подписавшие контракт мобилизованные. Формально это должен быть контракт на срок от года. Людей с действующим контрактом льгота не коснется.
Также закон меняет условия кредитных каникул для воюющих с Украиной. До сих пор новые контрактники Минобороны могли потребовать от банка каникулы на срок службы плюс 30 дней, — если обратятся к кредитору до 31 декабря. Теперь тридцатидневный срок увеличивается до 180-дневного.
Поскольку на подобные кредитные каникулы имеют право только новые военнослужащие, статистика Банка России позволила определить минимальное число контрактников, отправляющихся на войну. «Медиазона» со ссылкой на данные ЦБ подсчитала, что с июля по сентябрь, за три месяца, на войну ушли как минимум 54,2 тысячи россиян.
Программа мотивации должников по кредитам подписывать контракт с Минобороны начала действовать в октябре 2022 года, на волне начала массовой мобилизации. С тех пор банки согласовали клиентам больше 411 тысяч новых кредитных каникул.