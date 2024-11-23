EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ушедшие воевать с Украиной смогут списать долги по кредитам

19:14 23.11.2024

С декабря подписавшим контракт с Минобороны россиянам дадут возможность списывать просроченные кредиты на сумму до десяти миллионов рублей. Законопроект в ускоренном режиме, за четыре дня, приняла Госдума, утвердил Совет Федерации и подписал Владимир Путин.

Согласно тексту закона, возможность списать долги будет только у тех, кто подпишет контракт с Минобороны после 1 декабря — при условии, что долг по кредиту возник раньше и уже началось судебное разбирательство. Право на списание получат не только сами отправившиеся воевать с Украиной, но и их жены.

Сколько стоит лишиться ног? 
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
Политика4 минуты чтения

Под действие закона попадают как добровольно подписавшие контракт, так и подписавшие контракт мобилизованные. Формально это должен быть контракт на срок от года. Людей с действующим контрактом льгота не коснется.

Также закон меняет условия кредитных каникул для воюющих с Украиной. До сих пор новые контрактники Минобороны могли потребовать от банка каникулы на срок службы плюс 30 дней, — если обратятся к кредитору до 31 декабря. Теперь тридцатидневный срок увеличивается до 180-дневного.

Настоящая причина войны
Настоящая причина войны
Реальная картина войны доступна всем, но готовых взглянуть в лицо фактам немного. Нет среди них и того, кто начал эту войну из чувства обиды
Политика4 минуты чтения

Поскольку на подобные кредитные каникулы имеют право только новые военнослужащие, статистика Банка России позволила определить минимальное число контрактников, отправляющихся на войну. «Медиазона» со ссылкой на данные ЦБ подсчитала, что с июля по сентябрь, за три месяца, на войну ушли как минимум 54,2 тысячи россиян.

Программа мотивации должников по кредитам подписывать контракт с Минобороны начала действовать в октябре 2022 года, на волне начала массовой мобилизации. С тех пор банки согласовали клиентам больше 411 тысяч новых кредитных каникул.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Общество
Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Подробный гид по утеплению: многослойность, термобелье и не только
8 минут чтения
Стриптизерши рассказали о своей работе
Мир
Стриптизерши рассказали о своей работе
Их отношения убивает ревность и собственничество партнеров. Клиенты доказывают свою маскулинность и плачут у них на коленях
9 минут чтения
Чешское бархатное
Мир
Чешское бархатное
Студенческие протесты подняли всю страну и помогли бескровно победить Советский Союз. Вот как это было
6 минут чтения
Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
Общество
Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
А теперь любуюсь им, несмотря на травлю
10 минут чтения
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Общество
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Это перевернуло мою жизнь: теперь я учу женщин самообороне
8 минут чтения
Я сделала украшение из своего черепа
Общество
Я сделала украшение из своего черепа
К 20 годам я дважды пережила рак, лишилась части костей, но все равно счастлива и живу полноценной жизнью
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.