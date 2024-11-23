Ушедшие воевать с Украиной смогут списать долги по кредитам

С декабря подписавшим контракт с Минобороны россиянам дадут возможность списывать просроченные кредиты на сумму до десяти миллионов рублей. Законопроект в ускоренном режиме, за четыре дня, приняла Госдума, утвердил Совет Федерации и подписал Владимир Путин.

Согласно тексту закона, возможность списать долги будет только у тех, кто подпишет контракт с Минобороны после 1 декабря — при условии, что долг по кредиту возник раньше и уже началось судебное разбирательство. Право на списание получат не только сами отправившиеся воевать с Украиной, но и их жены.

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Под действие закона попадают как добровольно подписавшие контракт, так и подписавшие контракт мобилизованные. Формально это должен быть контракт на срок от года. Людей с действующим контрактом льгота не коснется.

Также закон меняет условия кредитных каникул для воюющих с Украиной. До сих пор новые контрактники Минобороны могли потребовать от банка каникулы на срок службы плюс 30 дней, — если обратятся к кредитору до 31 декабря. Теперь тридцатидневный срок увеличивается до 180-дневного.

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Поскольку на подобные кредитные каникулы имеют право только новые военнослужащие, статистика Банка России позволила определить минимальное число контрактников, отправляющихся на войну. «Медиазона» со ссылкой на данные ЦБ подсчитала, что с июля по сентябрь, за три месяца, на войну ушли как минимум 54,2 тысячи россиян.

Программа мотивации должников по кредитам подписывать контракт с Минобороны начала действовать в октябре 2022 года, на волне начала массовой мобилизации. С тех пор банки согласовали клиентам больше 411 тысяч новых кредитных каникул.