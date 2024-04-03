Трое подростков рассказали о домогательствах со стороны депутата «Единой России»

Трое воспитанников тренера по каратэ и петербургского муниципального депутата от «Единой России» Игоря Губайдулина рассказали «Холоду» о домогательствах с его стороны. Как выяснил «Холод», как минимум с 2018 года Губайдулин, заслуженный мастер боевых искусств и преподаватель школы №233 в Петербурге, вел с несовершеннолетними мальчиками разговоры о мастурбации, просил их раздеваться и вел с ними интимную переписку.

«Холоду» известно о двух случаях, когда Игорь Губайдулин оставался со школьниками наедине в тренерской комнате в спортзале, просил их снять трусы и осматривал половые органы. Двое подростков также рассказали о том, что тренер вызывал их на приватный разговор и давал указания о том, сколько раз в день нужно мастурбировать, чтобы достигать спортивных успехов.

Такие же разговоры, как выяснил «Холод», Игорь Губайдулин вел с несовершеннолетними в детском лагере, который устраивал ежегодно на Черном море. В 2022 году, как рассказал «Холоду» один из подростков, который ездил в этот лагерь, тренер устроил ему «сеанс гипноза» наедине — и во время этого сеанса внушал ему, что нужно снять с себя одежду.

Кроме того, как минимум с 2013 года Игорь Губайдулин водил несовершеннолетних мальчиков купаться в море голышом. Он фотографировал детей обнаженными во время купания и выкладывал снимки в открытый доступ на своей странице во «Вконтакте». Впервые фотографию из лагеря, на которой дети стоят с обнаженными ягодицами, тренер опубликовал у себя во «Вконтакте» в 2008 году.

С 2014 года Игорь Губайдулин был депутатом муниципалитета Ржевка от «Единой России». Созданная им организация получала гранты, субсидии и подряды из петербургского бюджета. В 2014 году губернатор Петербурга наградил Губайдулина медалью “Патриот России“.

В августе 2023 года Игоря Губайдулина арестовали по обвинению в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему. В январе 2024 года следователи возбудили еще несколько уголовных дел, включая дело о распространении порнографии: в телефоне Губайдулина обнаружили снимок обнаженного молодого человека, предположительно его воспитанника. Все эпизоды развратных действий, которые обнаружили следователи, датированы периодом с 2021 по 2023 год.

Полную версию текста «Холода» о Губайдулине читайте здесь.

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