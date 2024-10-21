Учителя ОБЖ обвинили в избиении подростка и домогательствах к школьницам

Учитель ОБЖ в подмосковной школе в городе Домодедово Иван К. избил ученика седьмого класса и приставал к другим школьницам. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

О случившемся рассказала мать семиклассника. По ее словам, проблемы с учителем ОБЖ у ее сына начались год назад. Тогда школьник стал часто приходить домой без настроения и признался, что у него произошел конфликт с Иваном К., но попросил родителей не вмешиваться в ситуацию.

Однако 1 октября этого года ребенок вернулся из школы в слезах и пожаловался на плохое самочувствие. «Сразу же попыталась узнать, что произошло, но сын сказал, что плохо себя чувствует и хочет спать. На следующий день он снова вернулся из школы в ужасном состоянии, но не захотел разговаривать. Через час мне позвонила мать ученика этой школы и рассказала, что моего сына избили», — рассказала мать школьника.

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Как пишет телеграм-канал, выяснилось, что подростка избил учитель ОБЖ, а затем водитель школьного автобуса. Последний протащил ребенка по салону за шею из-за того, что школьник пересел на другое место. В результате у мальчика диагностировали ушиб позвоночника, растяжение мышц шеи, а также подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«При личной встрече в школе учитель Иван К. рассмеялся нам в лицо и заявил, что бил моего ребенка и будет бить “этого гаденыша”, как он выразился, в целях воспитания», — добавила мать мальчика. По ее словам, учитель также регулярно оскорблял ее сына из-за серьги в ухе, называл его геем и предлагал другим ученикам «дразнить его пидором».

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Родители ребенка выяснили, что педагог во время уроков бил других учеников палкой или указкой, а также трогал за грудь и ягодицы школьниц. Как пишет «Осторожно, Москва», ученики записали на видео один из моментов избиения и пришли жаловаться к директору школы Тамаре А. Та, в свою очередь, закрыла дверь в кабинет, потребовала разблокировать телефоны и удалила видеозаписи.

Директор школы заявила, что не будет увольнять учителя ОБЖ, поскольку, по ее мнению, для этого недостаточно оснований. Мать семиклассника отмечает, что руководство школы пытается оказать давление на родителей и заставить их молчать о произошедшем.

Женщина обратилась в Министерство образования Московской области, которое сообщило о проведении расследования, а также в полицию, прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка. Кроме того, родители одной из пострадавших школьниц написали заявление в полицию о домогательствах.

После этого учителя задержали и доставили на допрос. Факт задержания также подтвердили в управлении Следственного комитета по Московской области. В телеграм-канале СК сказано, что мужчиной работают следователи и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.