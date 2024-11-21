Жестоко убивший девушку вагнеровец пообещал военным решить проблемы с жильем и обманул на миллионы рублей

37-летний бывший военный «ЧВК Вагнер», который 13 лет назад задушил отказавшую встречаться с ним девушку, обещал «ветеранам СВО» и многодетным помочь с жильем и обманул на 2,4 миллиона рублей. Суд Центрального района Тюмени приговорил вагнеровца к 3,5 годам колонии за мошенничество, сообщило местное издание NEFT.

Военного зовут Ильдар Ахматов, он приехал в Тюмень в 2023 году, после того как отслужил в «ЧВК Вагнер», рассказали журналисты со ссылкой на текст приговора. Согласно решению суда, в Тюмени Ахматов убедил трех воевавших в Украине мужчин, в том числе одного сослуживца и одну многодетную семью, что может за деньги помочь «решить вопрос с жильем».

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Бывший вагнеровец предлагал «встать в начало очереди на квартиру» по таксе: 100 000 рублей за однокомнатную квартиру, 200 000 рублей за двухкомнатную и 300 000 рублей за трехкомнатную. Жертвы вносили деньги частями, переводя на карту, процитировало издание приговор. Итого военные перечислили Ахматову более миллиона рублей, а многодетная семья более 1,4 миллиона рублей.

Кроме трех с половиной лет в колонии общего режима бывший вагнеровец получил в качестве наказания штраф в 50 тысяч рублей, пишет NEFT.

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В «ЧВК Вагнер» Ахматов завербовался в 2022 году из колонии, где отбывал 15 лет строгого режима за убийство, рассказали журналисты. Осенью 2011 года он задушил девушку, за которой долго ухаживал, и попытался спрятать тело в бетоне.

24-летнюю девушку звали Юлия Литвин, дело было очень громким, писало издание URA.RU. Девушка отказывалась встречаться с Ахматовым, но тот пригласил ее к себе домой, напоил снотворным и задушил шнуром от утюга. Следователи рассказывали, что убийца раздел тело и посадил с собой за стол, пока сам пил чай. Затем Ахматов разобрал пол на балконе, положил туда тело и начал заливать бетоном, однако к нему пришли полицейские, которых вызвала обеспокоенная мать девушки.