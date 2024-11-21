Женщина пережила клиническую смерть и потеряла память из-за родов



Жительница штата Техас в США пережила клиническую смерть после родов и забыла о том, что родила тройняшек. После родов она также заново училась ходить. Об этом со ссылкой на местный телеканал KHOU сообщает CNN.

В конце августа американка Мариса Кристи родила тройню в техасской клинике Memorial Hermann. По словам ее лечащего доктора Эмбер Сэмюэл, Кристи пережила эмболию околоплодных вод — редкое послеродовое осложнение, смертность от которого может достигать 80%.

После родов женщина перенесла клиническую смерть. Врачи сказали, что за 45 минут у нее несколько раз останавливалось сердце.

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«Это был самый тяжелый момент в моей жизни: от прекрасного момента, когда я впервые увидел наших малышек, до «боже мой, они делают искусственное дыхание моей жене». Я просто помню, что пошел в туалет, рухнул на пол и начал молиться Богу», — поделился муж женщины Дилан Кристи.

Сообщается, что мужчина был вынужден принять решение о проведении супруге экстренной гистерэктомии — операции по удалению матки, чтобы спасти ей жизнь. Когда женщина пришла в себя, она не смогла вспомнить свои роды.

«Моя семья сделала много фотографий и видео, пока я была в больнице. Это помогло мне осознать реальность», — поделилась она.

Как утверждают врачи, Кристи не помнит ничего из того, что происходило с ней за 48-72 часа до родов. Сама женщина сказала, что помнит только, как ходила в кино в выходные перед запланированным кесаревым сечением.

«Не думаю, что я была бы жива, если бы не попала в эту больницу», — добавила она.

По данным телеканала, женщина и ее супруг до сих пор не могут расплатиться по счетам за лечение в больнице. Сейчас они собирают средства в интернете среди тех, кто хочет помочь им частично оплатить расходы.