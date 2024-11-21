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Мир

Международный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля

15:03 21.11.2024

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Об этом сообщается на сайте МУС.

В пресс-релизе сказано, что ордера выданы «за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года».

МУС отмечает, что ордера квалифицируются как «секретные» в целях защиты свидетелей и обеспечения проведения расследований, однако Палата предварительного производства решила опубликовать информацию о них, «поскольку поведение, аналогичное тому, которое указано в ордере на арест, по-видимому, продолжается». Также суд посчитал, что жертвы преступлений и их семьи должны быть осведомлены об ордерах.

Палата напомнила, что в предыдущем составе она уже постановила, что юрисдикция МУС распространяется на сектор Газа и Западный берег, включая Восточный Иерусалим. Нетаньяху и Галланта обвиняют в военных преступлениях в виде голода как метода ведения войны, преступлениях против человечности в виде убийств, преследований и других бесчеловечных деяний, а также в преднамеренном нападении на гражданское население.

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Палата отметила, что имеются разумные основания полагать, что премьер-министр и экс-министр обороны «намеренно и сознательно» лишили гражданское население в Газе предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество. Также Палата установила, что действия Нетаньяху и Галланта привели к нарушению способности гуманитарных организаций предоставлять продовольствие и другие необходимые товары гражданскому населению в Газе.

Кроме того, МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Дейфа. В пресс-релизе сказано, что изначально прокуратура МУС требовала ареста двух других лидеров движения, Исмаила Хании и Яхьи Синвара. Однако после подтверждения их гибели ходатайства были отозваны. Русская служба БИ-би-си отмечает, что в августе появились сообщения о смерти Дейфа, но МУС продолжает собирать об этом информацию.

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