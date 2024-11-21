Мужчины чаще всего убивают своих партнерш пьяными

В России мужчины чаще всего убивают своих партнерш, находясь в алкогольном опьянении. Об этом говорится в судебных актах за первую половину 2024 года, которые проанализировала «Верстка».

2024 год в России был объявлен Годом семьи, однако за этот период власти не приняли ни одного закона, защищающего женщин от домашнего насилия. В судах России тем временем ежедневно, за исключением выходных, рассматривают подобные дела, отмечает издание.

Журналисты выяснили, что в России тысячи женщин подвергаются насилию со стороны своих партнеров. Согласно решениям суда, мужчины в 84% случаях убивают или забивают до смерти женщин, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Каждое третье убийство мужчины совершали из ревности.

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За первое полугодие самым распространенным видом наказания за побои был штраф в размере пяти тысяч рублей. В 70% случаев убийств в качестве смягчающего вину обстоятельства засчитывалось сотрудничество со следствием. Также в делах об убийстве мужчинам могут смягчить приговор, если женщина материлась или пила алкоголь — 17% случаев. «Гарантированным смягчающим обстоятельством», в 30% случаях, становятся дети, даже если они стали свидетелями убийства их матери.

В 13% случаев фемицида смягчающими вину обстоятельствами были характеристики от работодателей, соседей и родных преступника. Еще в 3% случаев убийств судьи смягчили приговор из-за участия преступника в войне с Украиной, а 66% неуголовных дел о домашнем насилии завершились штрафом в 5 тысяч рублей.

Согласно анализу судебных решений, некоторые женщины на момент убийства уже не состояли в отношениях с их убийцами, но те все равно преследовали их. В России, как отмечается, не наказывают за преследования, поэтому мужчины следят за женщинами и без предупреждения приходят к ним домой.

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Опрошенные журналистами юристы предполагают, что в ближайшие годы в России не будут принимать никаких законов о профилактике домашнего насилия. По их словам, чтобы решить проблему домашнего насилия в России, необходим «комплексный подход, учитывающий специфику разных регионов».

Адвокат, руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян считает, что снизить число случаев фемицида также могут помочь курсы для полицейских по правильной работе с пострадавшими от насилия. Чаще всего эти женщины боятся или не считают эффективным обращение в правоохранительные органы за помощью.