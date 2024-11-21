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Мир

Меркель блокировала вступление Украины в НАТО из-за страха перед Путиным

14:24 21.11.2024

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему, находясь на этом посту, блокировала вступление Украины в НАТО. По ее словам, она сделала это, чтобы не допустить войны с Россией. Об этом Меркель написала в своих мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954–2021». Книга выйдет до конца ноября, отрывки опубликовали немецкие издания Bild и Die Zeit

В 2008 году Меркель вместе с бывшим тогда президентом Франции Николя Саркози выступили против принятия Украины и Грузии в План действий по членству в НАТО (ПДЧ) — то есть против включения их в программу приема в альянс в будущем. С соответствующей инициативой тогда выступил президент США Джордж Буш-младший в ходе саммита ООН.

В том же году Россия провела военную операцию по «принуждению к миру» Грузии, после которой признала независимость самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, являющихся мятежными грузинскими регионами.

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В книге Меркель объясняет свое решение по вопросу включения Украины и Грузии в ПДЧ заботой о безопасности всего альянса. «Принятие нового члена должно повысить не только его безопасность, но и безопасность самого НАТО», — написала она, добавив, что «посчитала грубой небрежностью обсуждать статус ПДЧ для Украины и Грузии, не приняв во внимание точку зрения Путина». По словам Меркель, включение в ПДЧ является практически необратимым обещанием вступления в альянс и такой шаг стал бы для Путина «объявлением войны».

Ангела Меркель занимала должность канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год. Мемуары она написала вместе со своей многолетней помощницей Беате Бауман. Книгу представят 26 ноября. 

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