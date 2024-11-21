Россиянка оформила кредит на умершего отца

28-летняя жительница Санкт-Петербурга оформила кредит размером в 300 тысяч рублей, выдав себя за собственного покойного отца. Сейчас дело женщины рассматривает Калининский районный суд города. Прокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение и скоро суд начнет разбирательство по существу.

Отец молодой петербурженки скончался в августе 2023 года. Через несколько дней, 28 августа, дочь смогла включить смартфон умершего отца и войти в мобильное приложение банка, говорится в обвинительном заключении. По версии прокуратуры, женщина зашла в личный кабинет приложения и успешно оформила на отца потребительский кредит.

Согласно версии обвинения, обвиняемая потратила полученные от банка деньги. Прокуратура не уточнила, о какой доле от 300 тысяч рублей идет речь и какой именно банк выдал заем.

Я живу на 132 тысячи рублей в месяц и не могу выбраться из кредитов Мне приходится совмещать работу в двух школах и репетиторство, а денег все равно не хватает Общество 6 минут чтения

Представители банка сами обратились в полицию и рассказали, что неизвестные оформили кредит наличными на мужчину, скончавшегося за несколько дней до даты оформления займа. Полиция проверила людей, которые могли иметь доступ к телефону умершего, а также знать пароли от устройства и приложений. Правоохранители пришли к выводу, что главной подозреваемой является дочь умершего, сообщила прокуратура.

Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц Преподаю в вузе, работаю переводчиком и гидом в летний сезон, но я все равно не могу выбраться из кредитов Общество 6 минут чтения

Против петербурженки возбудили дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК). Версию обвинения в суде будет представлять прокуратура Калининского района. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой — 500 тысяч рублей штрафа или шесть лет колонии.

В октябре в Петербурге неизвестный взял кредит размером четыре миллиона рублей на мужчину, находившегося в СИЗО. Неизвестный оформил новую сим-карту, предъявив в офисе «Мегафона» паспорт с персональными данными задержанного, а затем через банковское приложение получил заем.