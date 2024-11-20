Охотники перепутали женщину со зверем и застрелили ее

В Иркутской области охотники застрелили женщину, вышедшую из машины покурить. Они приняли ее за животное. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Инцидент произошел на трассе Р-255 «Сибирь». По данным телеграм-канала, женщину звали Ольга, ей был 31 год. Она ехала вместе со своим другом на машине из поселка Шумский в город Нижнеудинск, расположенный на расстоянии около 30 километров.
Примерно на середине пути машина, в которой ехала Ольга, съехала на обочину, и женщина вышла из салона покурить. В этот момент раздался выстрел, и Ольга упала. Пуля попала ей в шею, она скончалась на месте. По словам ее попутчика, вскоре из леса выехала машина УАЗ, которая почти сразу скрылась.
Машину остановили на въезде в Нижнеудинск. В ней оказались 27-летний Никита и его отец, 48-летний Павел, а также их друг 42 лет, чье имя не уточняется. Shot пишет, что Павел увидел фигуру Ольги в тепловизор, принял ее за животное и выстрелил из карабина «Вепрь-308», созданного на основе ручного пулемета Калашникова.
При этом, по данным телеграм-канала, мужчины занимались охотой незаконно. Shot пишет, что охотников задержали, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По каким статьям его могут возбудить, телеграм-канал не уточняет.
Ранее в Иркутской области произошел еще один случай, когда человека застрелили во время охоты. Сообщалось, что в убийстве заподозрили начальника регионального управления уголовного розыска Андрея Жбанова, который выстрелил в одного из загонщиков. Против полицейского возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности и взяли с него подписку о невыезде.