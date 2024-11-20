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Криминал

Охотники перепутали женщину со зверем и застрелили ее

12:34 20.11.2024

В Иркутской области охотники застрелили женщину, вышедшую из машины покурить. Они приняли ее за животное. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Инцидент произошел на трассе Р-255 «Сибирь». По данным телеграм-канала, женщину звали Ольга, ей был 31 год. Она ехала вместе со своим другом на машине из поселка Шумский в город Нижнеудинск, расположенный на расстоянии около 30 километров. 

Примерно на середине пути машина, в которой ехала Ольга, съехала на обочину, и женщина вышла из салона покурить. В этот момент раздался выстрел, и Ольга упала. Пуля попала ей в шею, она скончалась на месте. По словам ее попутчика, вскоре из леса выехала машина УАЗ, которая почти сразу скрылась. 

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Машину остановили на въезде в Нижнеудинск. В ней оказались 27-летний Никита и его отец, 48-летний Павел, а также их друг 42 лет, чье имя не уточняется. Shot пишет, что Павел увидел фигуру Ольги в тепловизор, принял ее за животное и выстрелил из карабина «Вепрь-308», созданного на основе ручного пулемета Калашникова. 

При этом, по данным телеграм-канала, мужчины занимались охотой незаконно. Shot пишет, что охотников задержали, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По каким статьям его могут возбудить, телеграм-канал не уточняет.

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