EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Российский полицейский застрелил человека во время охоты

12:02 18.11.2024

В Иркутской области во время охоты погиб загонщик. В совершении убийства по неосторожности заподозрили одного из охотников — начальника регионального управления уголовного розыска Андрея Жбанова, сообщает местное издание IRK.ру.

В свою очередь, телеграм-канал Baza без указания источников приводит подробности произошедшего. Так, по данным канала, рано утром 16 ноября 13 охотников на восьми автомобилях отправились в Ольхонском районе Иркутской области в лес в районе деревни Баганта.

Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
Общество7 минут чтения

Там, они разделились на две группы. Первая состояла из четверых загонщиков, а вторая из девяти стрелков, которых расставили по номерам. 52-летний полицейский Жбанов оказался во второй группе под шестым номером.

Около 10:30 утра он заметил движение в ельнике и выстрелил в ту сторону из своего охотничьего ружья, полагая, что там находится зверь. Однако, как выяснилось позже, вместо животного за деревьями был один из загонщиков — 62-летний мужчина по имени Василий. Пуля попала ему в грудь, и от полученного ранения он скончался на месте.

«Прошу меня не убивать и не насиловать»
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось
Криминал13 минут чтения

На место происшествия прибыли силовики, а по факту смерти человека против Жбанова было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Позже полицейскому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Оперативниками подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — заверили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Там также отметили, что в день убийства Жбанов находился в очередном отпуске.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Общество
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
7 минут чтения
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Криминал
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось
13 минут чтения
Я получила инвалидность после родов
Общество
Я получила инвалидность после родов
Врач разрезала мою промежность и сказала «ой». Теперь я живу с мешком для кала
6 минут чтения
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Мир
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Техкорпорации из США много лет поддерживали демократов, а теперь помирились с теми, кого раньше ненавидели
12 минут чтения
У нас отобрали квартиру в центре Москвы
Общество
У нас отобрали квартиру в центре Москвы
Нам пришлось спать в подъезде и скитаться по ночлежкам. Муж не выдержал, спился и умер бездомным
8 минут чтения
Главный союзник Запада на Ближнем Востоке
Мир
Главный союзник Запада на Ближнем Востоке
Мини-юбки и короткие топы: как жил Иран до Исламской революции
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.