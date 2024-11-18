Российский полицейский застрелил человека во время охоты

В Иркутской области во время охоты погиб загонщик. В совершении убийства по неосторожности заподозрили одного из охотников — начальника регионального управления уголовного розыска Андрея Жбанова, сообщает местное издание IRK.ру.

В свою очередь, телеграм-канал Baza без указания источников приводит подробности произошедшего. Так, по данным канала, рано утром 16 ноября 13 охотников на восьми автомобилях отправились в Ольхонском районе Иркутской области в лес в районе деревни Баганта.

Я уехала из России в Германию и не хочу обратно Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив Общество 7 минут чтения

Там, они разделились на две группы. Первая состояла из четверых загонщиков, а вторая из девяти стрелков, которых расставили по номерам. 52-летний полицейский Жбанов оказался во второй группе под шестым номером.

Около 10:30 утра он заметил движение в ельнике и выстрелил в ту сторону из своего охотничьего ружья, полагая, что там находится зверь. Однако, как выяснилось позже, вместо животного за деревьями был один из загонщиков — 62-летний мужчина по имени Василий. Пуля попала ему в грудь, и от полученного ранения он скончался на месте.

«Прошу меня не убивать и не насиловать» Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось Криминал 13 минут чтения

На место происшествия прибыли силовики, а по факту смерти человека против Жбанова было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Позже полицейскому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Оперативниками подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — заверили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Там также отметили, что в день убийства Жбанов находился в очередном отпуске.