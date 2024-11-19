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Мир

Снижению веса мешает память жировых клеток

13:48 19.11.2024

Группа молекулярных биологов из Европы и США обнаружила, что в жировых клетках сохраняется память об избыточном весе, что приводит к повторному набору веса после лечения. Исследование опубликовано 18 ноября в журнале Nature.

«Это означает, что вам потенциально нужно больше помощи. Это не ваша вина», — комментирует открытие соавторка исследования, биолог из Швейцарии Лаура Хинте.

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Снижение массы тела и улучшение обмена веществ — главная цель при лечении избыточного веса, объясняют биологи. Есть разные способы достичь этой цели: диеты, специальные препараты, изменение образа жизни и хирургические операции. Ученые отмечают, что диеты и изменения в поведении часто приводят к краткосрочным изменениям.

Повторный набор веса, называемый «эффектом йо-йо», исследователи объяснили эпигенетической памятью жировых клеток. Эпигеном — это набор химических меток, которые влияют на активность генов, не изменяя саму ДНК.

Биологи проанализировали жировую ткань у людей с тяжелым избыточным весом и у контрольной группы людей, у которых его не было. Удалось выяснить, что часть генов проявляла большую активность у людей с ожирением. На это состояние не влияла даже операция по снижению веса. Похожий эффект ученые смогли наблюдать и у мышей. Спустя несколько месяцев после похудения изменения в их эпигеномах все равно сохранялись.

Соавтор исследования из Швейцарии Фердинанд фон Мейенн рассчитывает в будущем выяснить, могут ли жировые клетки со временем терять эпигенетическую память. Мейенн надеется, что выводы его команды помогут снять стигму, которая окружает эту проблему.

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