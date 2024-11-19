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Мир

Новорожденной девочке неверно указали пол и отказались менять свидетельство о рождении

21:19 19.11.2024

Сотрудница Управления общей регистрации в Великобритании неверно указала пол новорожденной девочки в свидетельстве о рождении.Теперь в графе «пол» у Лайлы указан «мальчик». Родители ребенка в отчаянии — такой документ не подлежит замене, пишет The Guardian.

Жительница графства Ноттингемшир Грейс Бингем и ее партнер Юэн Мюррей на прошлой неделе обратились в регистрационное бюро в городе Мэнсфилд, чтобы получить свидетельство о рождении для их новорожденной дочери Лайлы. По словам родителей ребенка, из-за недосыпа они не заметили, что сотрудница указала неверный пол в свидетельстве о рождении Лайлы и передала документ на официальную регистрацию.

«Мы были в ужасе, но подумали, что, заметив ошибку всего через несколько секунд после ее совершения, легко ее исправим», — сказал Мюррей. Сотрудница, допустившая ошибку, принесла извинения, однако объяснила, что исправить ее уже невозможно.

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Семья обратилась в Управление общей регистрации с жалобой. Там им ответили, что ответственность на достоверности записей в актах гражданского состояния лежит на том, кто предоставляет эту информацию, а не сотрудниках. Ведомство заявило, что может лишь внести примечание на полях возле графы «пол».

«Согласно закону, свидетельство должно быть точной копией записи, к которой оно относится. В настоящее время в законодательстве нет возможности выдавать исправленные свидетельства, которые содержали бы только корректную информацию, без указания примечания на полях», — добавили они.

Министерство внутренних дел также подтвердило Мюррею и Бингем, что закон не допускает никаких исключений. «Юридическая консультация подтвердила, что выдача свидетельства без включения примечания на полях после исправления записи в реестре рождений не соответствует законодательству», — заявили в МВД.

Бингем считает, что примечания на полях в свидетельстве о рождении будет недостаточно. «Люди, читающие свидетельство о рождении, могут легко пропустить крошечную пометку на полях, а это значит, что Лайла будет считаться мужчиной при подаче заявления в школу, на получение паспорта, на работу — куда угодно, где ей нужно будет свидетельство о рождении», — сказала она.

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