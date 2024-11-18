Школьник провалился в оставленную коммунальщиками яму с кипятком

В Челябинске 11-летний школьник получил серьезные ожоги, упав на улице в яму с кипятком. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

»В ходе следствия установлено, что вечером 17 ноября текущего года 11-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся в результате выполнения работ по устранению аварии на теплотрассе во дворе одного из домов Челябинска», — говорится в нем.

В ведомстве также сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.1 ст.238 УК).

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В свою очередь, телеграм-канал Ural Mash без указания источников пишет, что инцидент произошел во дворе дома на улице Комсомольская. По данным канала, пострадавший ребенок был госпитализирован. У него диагностировали ожоги III—IV степени на ногах, руках и предплечьях. «Врачи консультируются с нижегородским ожоговым центром по поводу лечения», — пишет Ural Mash.

Телеграм-канал также утверждает, что вырывшим яму подрядчиком была компания AО «УСТЭК-Челябинск».

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12 ноября издание «Верстка» сообщило, что в 2023 году в России в замене нуждалось 30,7% теплосетей, причем большая часть из них попала в категорию ветхих — это означает, что степень их изношенности превышает 60%. По словам неназванного источника издания в сфере экспертизы жилищно-коммунального хозяйства, в некоторых регионах коммуникации «превратились в ветошь», а для их ремонта требуется больше двух недель.