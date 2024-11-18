Мужчина похитил и убил свою падчерицу из мести жене

В Кыргызстане 52-летний мужчина подозревается в похищении и убийстве своей 17-летней падчерицы. Мать убитой девочки рассказала местному изданию Kaktus.media, что он пошел на это из чувства мести — женщина ушла от него из-за насилия и преследований.

Инцидент произошел 30 октября. В то утро 17-летняя жительница Бишкека Дарья попрощалась со своей матерью, 43-летней Маргаритой, и ушла в школу. Однако до школы девочка не дошла — ее похитил отчим, 52-летний Евгений.

«У следствия есть видео, как он ее догоняет, валит на землю, потом поднимает за капюшон, сажает в машину. На видео видно, что оказавшийся рядом прохожий мужчина упирается руками в капот и говорит: «Что происходит? Зачем ребенка похитил?» Евгений надавил на газ, чуть этого мужчину не сбил и уехал», — описала произошедшее в то утро адвокат потерпевшей стороны Ольга Жукова.

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По словам Маргариты, после похищения Евгений стал писать женщине, чтобы она выполнила все его требования, если хочет снова увидеть свою дочь. К тому моменту Маргарита проследила по геолокации местонахождение Дарьи и отправилась вместе с сотрудниками милиции на ее поиски.

«Я продолжала звонить и просила дать поговорить с дочерью, но он позволил ей сказать лишь несколько слов — это был последний раз, когда я слышала ее голос. <…> Я просила его: «Давай подъеду, подойду, куда ты захочешь, ее отпусти, забери меня, тебе я нужна, а не она, зачем тебе она? Забери меня в любом месте, где удобно. Просто высади ее и уезжай. И все»», — рассказала женщина.

Евгений написал, что будет ждать ее в машине в ущелье Ала-Арча, однако сам к тому моменту уже был в другом месте, говорит Маргарита. Она предполагает, что милиционерам к тому моменту уже было известно об убийстве ее дочери, однако сообщили они об этом только после того, как отвезли ее в районное отделение.

«Я не поверила. Я до сих пор не могу принять и понять, что ее нет. Я не пойму, за что? За что он убил невинного ребенка, мою девочку, мой смысл жизни?» — сказала она.

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Женщина предполагает: мужчина совершил преступление, чтобы отомстить ей за решение развестись. По словам Маргариты, Евгений систематически ее избивал, преследовал, угрожал расправой и устанавливал в доме скрытые камеры. Женщина говорит, что жизнь с ним была невыносимой и она вместе с дочерью ушла от него, подав на развод.

Вечером 30 октября пресс-служба главного управления внутренних дел Бишкека сообщила, что тело 17-летней Дарьи было найдено в Чуйской области. Подозреваемый к тому моменту уже сбежал в Иссык-Кульскую область и пытался покончить с собой, добавили в милиции.

Сейчас Евгений находится в следственном изоляторе. По фактам убийства и похищения девочки возбуждено уголовное дело.