Похоронное бюро открыло кафе с гробами для размышлений о жизни

В японском городе Фуццу открылось кафе с гробами — за 14 долларов США в них может полежать любой желающий и поразмышлять о жизни и смерти. Об этом пишет South China Morning Post.

Кафе открыло похоронное бюро Kajiya honten, основанное в 1902 году, совместно с компанией-поставщиком похоронных принадлежностей. Открытие состоялось в сентябре 2024 года. Заведение расположено на первом этаже здания похоронного бюро отдельно от основного зала для церемоний, так что посетители не пересекаются с теми, кто пришел на похороны.

Посетителям предлагаются три уникальных гроба для размышлений: позолоченный, зеленый и желтый. Каждый гроб украшен цветочными узорами, создающими более «комфортную» атмосферу для лежания.

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Сообщается, что кафе привлекло множество клиентов. Друзья и пары фотографируются вместе и выкладывают кадры в социальные сети.

По словам 48-летнего президента похоронного бюро Киётаки Хирано, идея этого концепта возникла из личного опыта: в 24 года он внезапно потерял отца.

«Хотя большая часть молодых людей чаще задумывается о свадьбах, у некоторых все-таки появляются мысли о похоронах. Каждый посетитель кафе переживает этот эксперимент в гробу по-разному. Некоторые даже просят закрыть им крышку гроба на несколько минут, чтобы задуматься о том, как они хотят прожить оставшуюся жизнь», — рассказал Хирано.

По его словам, этот опыт позволяет людям переосмыслить отношения со своей семьей и близкими людьми. «Выход из гроба может символизировать возрождение, обновление жизни. Я надеюсь, что люди уходят отсюда с чувством, что могут начать все заново», — добавил президент бюро.

Хирано отметил, что сместил акцент с ценовой конкуренции на улучшение качества обслуживания клиентов, уделяя особое внимание оформлению гробов в соответствии с пожеланиями посетителей.