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Общество

Двух мужчин обвинили в изнасиловании школьницы в сауне

16:42 15.11.2024

Двух жителей Санкт-Петербурга, чьи имена не уточняются, подозревают в групповом изнасиловании 13-летней школьницы в сауне на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Как пишет издание, инцидент произошел еще 7 мая этого года. Школьница оказалась в сауне с 18-летним и 19-летним парнями, которые применили к ней сексуализированное насилие. 15 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней. Вероятно, речь идет о 131-й и 132-й статьях Уголовного кодекса.

При этом, как отмечает «Фонтанка», один из подозреваемых уже находится в петербургском СИЗО №1 (Кресты). Туда он попал по делу об изнасиловании другой несовершеннолетней. Издание пишет, что это дело было возбуждено в августе этого года следствием Калининского района, другие подробности дела не приводятся.

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Второго подозреваемого задержали накануне около базы отдыха в Лемболово. Сообщается, что там он работал официантом. «Фонтанка» пишет, что он не отрицает причастности к преступлению.

Ранее стало известно, что в Самаркандской области в Узбекистане неизвестные похитили ученицу восьмого класса и на протяжении нескольких дней избивали ее и заставляли принимать наркотики и алкоголь. Близкие девочки утверждают, что уголовное дело было возбуждено лишь спустя месяц после того, как школьницу нашли, а виновные все еще находятся на свободе.

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Кроме того, в Казахстане школьница ложно обвинила отчима в изнасиловании после того, как ей посоветовал это сделать биологический отец. Девочке не нравилось, что отчим заставлял ее заниматься домашними делами.

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