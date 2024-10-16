Девочка обвинила отчима в изнасиловании по совету биологического отца

Девочка возрастом 12 лет, живущая в Караганде, оклеветала своего отчима и обвинила его в изнасиловании из-за того, что она не хотела заниматься домашними делами. Об этом сообщает Orda.

По словам девочки, чье имя не называется, оклеветать отчима ей посоветовал биологический отец. Ему дочь пожаловалась, что ее заставляют заниматься домашними обязанностями.

«Я хотела, чтобы он не заставлял меня убираться. Я не приучена к этому. Я рассказала папе, и он сказал: давай так и сделаем. Типа сказать, что он меня изнасиловал. Я думала, отчиму ничего не будет, просто накажут», — рассказала девочка.

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Как пишет издание, отец девочки объяснил ей, что нужно рассказать полицейским. «Папа подсказал, как мне говорить в полиции, и мы поехали туда. Мне папа велел сказать об этом подруге, а она рассказала это своей маме», — добавила девочка.

Мать девочки Юлия Кулагина узнала, что история о якобы изнасиловании распространяется по городу, от матери подруги ее дочери. Та позвонила Кулагиной, а после отвезла ее дочь в полицию, отказавшись отправить ее на такси на работу к матери.

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Родственники девочки утверждают, что в расследовании участвовала не только полиция, но и преподаватели из ее школы, однако экспертиза показала, что изнасилования не было. Тогда дело прекратили, и семья вернулась к обычной жизни, но летом отчима снова задержали без объяснения причин.

«[Дочь] не умственно отсталая, никого не пугается. Живой нормальный ребенок. Она бы не выступала нигде. Почему сотрудники [полиции] свое гнут, а нашу правду они не слышат? Наша семья живет душа в душу», — заявила Кулагина.

По словам женщины, она убеждена, что ее бывший муж посоветовал оклеветать нынешнего отчима девочки из-за ревности. Кулагина утверждает, что он не выплачивал алименты и злоупотреблял алкоголем.