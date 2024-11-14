Мужчина предлагал женщинам-прохожим продать ему детей

В Твери женщины пожаловались полиции на неизвестного мужчину, который подходил к прохожим у супермаркета и пытался купить у них детей. Через два дня областной главк МВД сообщил, что полиция задержала мужчину, признавшегося, что это он приставал к людям и спрашивал о детях.

Вечером 12 ноября в городском паблике «ВКонтакте» «Осторожно: Тверь» появился пост от имени подписчицы. В публикации говорилось, что около часа-полутора назад у магазина «Пятерочка» на улице Веселова мужчина подходил к прохожим и предлагал купить детей, «интересовался, мальчики или девочки».

«Мы, конечно, быстро ушли, так как были без мужчин, но видели, как он подошел к мужчине с ребенком», — написала автор поста. Она призналась, что «ситуация не дает покоя», поинтересовалась у читателей, есть ли на здании супермаркета камеры наблюдения, и попросила совета: стоит ли обратиться в полицию — «станет она заниматься этим или можно не тратить время?»

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В комментариях к посту говорилось, что текст написали две девушки, к которым подходил неизвестный.

Утром 14 ноября главное управление МВД по Тверской области опубликовало на своей странице «ВКонтакте» пост о том, что полицейские опросили очевидцев инцидента на улице Веселова и проверили записи камер наблюдения. По словам силовиков, они установили личность подходившего к прохожим неизвестного мужчины, нашли его, задержали и доставили в отдел.

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Задержанный сказал, что в тот день был пьян и решил пошутить с прохожими. Полицейские составили на него административный протокол о «мелком хулиганстве» (статья 20.1 КоАП). Максимальное наказание по статье — штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток.

Полицейские также заставили мужчину записать извинения на камеру. На видео, которое опубликовало МВД, задержанный стоит на фоне стены, его лицо скрыто пикселями. В ролике мужчина рассказал, что рядом с «Пятерочкой» находится его дом, откуда он вышел на улицу «в состоянии сильного опьянения» и «неудачно пошутил с прохожими женщинами про покупку детей». Мужчина заверил, что у него «не было никакого умысла».