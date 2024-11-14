Молодожены пожаловались на мошенничество со свадебными фотографиями

Клиенты обвинили свадебного фотографа Алину Тейзе и ее партнера видеографа Александра Тейзе в мошенничестве. Они могли получить предоплату и не приехать на свадьбу или не прислать снимки после торжества, рассказали клиенты телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Одна из пострадавших рассказала «Осторожно, новости», что после свадьбы Тейзе прислала молодоженам исходники и попросила отобрать понравившиеся, чтобы она занялась их обработкой. По словам девушки, после этого Тейзе пропала.

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Похожая история была опубликована во «Вконтакте» в группе «Черный список Сочи» 16 октября. Пользовательница Елена Красилова утверждает, что не получила от Тейзе фотографии со свадьбы, которая прошла в мае. Красилова прикрепила запись чата с Тейзе, эту же запись публиковали «Осторожно, новости».

«Ваши все 24 пострадавших — это люди, которые хотят просто из принципа нажиться на человеке, у которого прайс меньше и, исходя из этого, сроки больше», — говорит фотограф в голосовом сообщении, на что заказчица ответила ей, что просит прислать видео уже три месяца. «Можете переслать это голосовое, чтобы все послушали еще больше желчью излились», — добавила фотограф.

В августе в группе «Москва. Черный список моделей, фотографов» также была появилась еще одна жалоба на Алину Тейзе. Анастасия Морозова пишет, что Тейзе должна была прислать десятиминутный ролик с регистрации брака, больше 1000 исходников и 150 обработанных фотографий. Морозова утверждает, что Алина и Александр заблокировали ее в телеграме и удалили диалог, не выполнив заказ.

Пострадавшая Анастасия Морозова опубликовала ссылку на сайт Тейзе, сейчас на нем нет контента, сохраненных копий «Холоду» найти не удалось.

Елена Красилова опубликовала фейковый скриншот положительного отзыва на этом сайте, написанного от ее имени. Впоследствии Красилова выяснила, что многие фотографии в портфолио на сайте не принадлежали Тейзе. Она утверждает, что Тейзе «занимается своей деятельностью до сих пор, меняет имена, сайт авито, инстаграм и продолжает дальше».

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«Полицейские просто все смеются над вами. Что с Москвы, что с Омска, они все звонят мне и издеваются над вами», — комментирует жалобы фотограф в еще одном голосовом сообщении, опубликованном Еленой Красиловой. По словам собеседницы, сотрудники полиции в разговорах высмеивают заказчиц со словами: «Дебилки, которым делать нечего, мы и так знаем, что у всех до года (выполняют заказы, — прим. «Холода»), думаешь ты одна такая (на кого пожаловались, — прим.«Холода»)».