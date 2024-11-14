Власти отрицают дефицит антибиотиков в аптеках

Росздравнадзор на фоне волны пневмонии в регионах отрицает дефицит антибиотиков. Аналитики рынка сообщили «Коммерсанту», что фиксируют только частичный дефицит в некоторых аптечных сетях. Екатеринбургское информагентство «Европейско-Азиатские новости» сообщило, что в аптеках отсутствуют, в частности, «Ровамицин» и «Клацид».

В этом году россияне стали чаще болеть внебольничными пневмониями, сообщил представитель Росздравнадзора «Коммерсанту». Чаще всего — на фоне перенесенного ОРВИ или гриппа, когда воспалительный процесс переходит на трахею, бронхи и легкие. Очаги внебольничной пневмонии чаще всего возникают в детских коллективах, рассказал представитель ведомства.

На дистанционное обучение за последние два месяца уходили ученики школ в Новосибирской, Свердловской, Челябинской областях, пишет «Коммерсантъ». В «ряде телеграм-каналов» стали появляться сообщения о дефиците антибиотиков, сообщила газета.

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«Европейско-Азиатские новости» пишут, что на Урале в ноябре началась вторая волна пневмонии среди школьников. Врачи рассказали местным журналистам, что пациенты все чаще жалуются на отсутствие в аптеках назначаемых медиками препаратов для лечения пневмонии, в том числе антибиотиков.

В середине октября «Известия» писали со ссылкой на статистику аптек, что в 25 регионах пропал препарат с действующим веществом рокситромицин, в 12 — дефицит лекарств на основе эритромицина, в шести — кларитромицина, в пяти — азитромицина. Эти лекарства относятся к линейке антибактериальных препаратов, которые чаще других назначают врачи, пишет «Коммерсантъ».

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В специализирующейся на изучении фармрынка аналитической компании RNC Pharma признали, что в регионах спрос может превышать имеющийся в аптеках набор товаров, а перебои с антибиотиками вызваны «особенностями спроса и логистики».

«Люди просто хотели получить именно клацид, а аптека его могла не закупить по причине наличия нескольких прямых аналогов», — объяснил журналистам директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

С января по сентябрь система здравоохранения получила около миллиона упаковок «Клацида» — на 2% меньше, чем за девять месяцев 2023 года, уточнили в RNC Pharma. По данным компании, в «гражданский оборот» с начала года поступило 43,9 тысяч упаковок «Ровамицина» — это в 2,2 раза больше, чем за январь — сентябрь 2023 года.

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В Росздравнадзоре «Коммерсанту» заявили, что антибиотики с действующими веществами кларитромицин и спирамицин (действующее вещество «Ровамицина», — «Холод».) «стабильно производятся, поставляются и вводятся в гражданский оборот отечественными и иностранными производителями».

Прошлой осенью аналитики компании DSM Group сообщали, что дефицит импортных лекарств в российских аптеках составил 20%. Минздрав год назад составил список из 196 наименований препаратов, которые исчезнут с российского рынка. В перечне были 14 антибиотиков, антибактериальных и противовирусных препаратов.