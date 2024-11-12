Украинские активисты прервали выступление Юлии Навальной

Украинские активисты включили сирену воздушной тревоги и начали скандировать лозунги “Stop Russia! Stop the war!” во время выступления Юлии Навальной на международной технологической конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне. Об акции сообщила украинская активистка Кристина Жук.

Юлия Навальная пишет, что она выступала с речью о том, как «западные технологические компании часто помогают диктаторам, слепо следуя безумным репрессивным законам, которые диктаторы устанавливают». На сайте конференции указано, что на речь Навальной под названием «Диктаторы и цифровое сопротивление» отводилось 20 минут.

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На видео, опубликованном в твиттере Кристины Жук, слышно, что сирена воздушной тревоги включилась, пока Навальная говорила: «Они требуют от Google и Apple удалить…». На другой записи слышны лозунги: “Stop Russia! Stop the war!”. «Выступление Навальной сорвали, спасибо всем украинцам, кто присоединился к акции. На сцену вышла украинка, наш голос услышали», —сообщила активистка.

«Я не услышала, что вы сказали, вы можете выйти на сцену и сказать это», — обратилась Навальная к активистам по-английски, попросив у организаторов второй микрофон для поднявшейся на сцену украинки, слышно на другом видео с мероприятия.

«Вопрос звучал так: поддерживаю ли я войну против Украины?», — пишет Юлия Навальная. Она пересказала свой ответ: «Я борюсь против режима Путина и против войны. И считаю, что это взаимосвязанные вещи. Мой муж, Алексей Навальный, боролся против Путина и против войны, и был за это убит в тюрьме. Он использовал как трибуну антивоенной речи каждое заседание суда против него — включая заседание 24 февраля 2022 года. Так я и сказала. А еще сказала о том, что враг у нас один. И украинцам не надо придумывать себе врага в лице российской оппозиции».

Соратник Навальной Леонид Волков, который был на конференции, написал, что после своего ответа Юлия Навальная смогла закончить свою речь.

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За день до выступления Навальной Кристина Жук предложила «прийти на Навальную и одновременно всем украинцам включить сигнал воздушной тревоги».

Активистка также сообщила, что ей согласился помочь создатель популярного приложения «Повітряна тривога», которое включает на смартфоне сирену во время воздушной тревоге в заданном регионе. Разработчик предложил активистам выбрать «тестовый регион», чтобы отправить им сигнал в момент выступления Юлии Навальной.