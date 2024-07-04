Apple удалила популярные VPN-сервисы по требованию Роскомнадзора 

Из российского App Store пропали несколько VPN-сервисов, включая такие популярные приложения как Red Shield и Proton. Как говорится в официальном аккаунте Red Shield в соцсети X, приложения были удалены по требованию Роскомнадзора.

«Apple по требованию Роскомнадзора удалил приложение Red Shield VPN из российского App Store. Нам известно как минимум об еще одном приложении VPN, которое было удалено одновременно с нашим», — пояснили в Red Shield.

Корреспондент «Холода» убедился, что в российском App Store не находятся как минимум четыре VPN-сервиса — Proton, Red Shield, а также Le VPN и NordVPN.

Российские власти не первый год ведут борьбу с VPN-сервисами, считая их инструментом для обхода блокировок и доступа к запрещенной в России информации.

С 1 марта в стране действует закон, запрещающий популяризацию средств и способов обхода блокировок. Этот документ наделил Роскомнадзор новыми полномочиями. Теперь служба может по собственной инициативе блокировать ресурсы, которые по мнению ведомства содержат информацию о способах обхода блокировок. Это касается в том числе магазинов приложений Play Market и App Store.

В 2023 году Apple по требованию российских властей удалила из App Store 12 приложений, а в 2022 — семь. При этом в 2022 году Россия вышла на первое место в мире по темпам внедрения VPN-сервисов. В октябре прошлого года «Агентство» сообщало, что в стране все чаще стали блокировать VPN-сервисы по протоколу WireGuard, который считается одним из самых удобных и распространенных.

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