EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Центробанке пообещали снизить ключевую ставку в следующем году

11:45 12.11.2024

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме, что понижение ключевой ставки возможно с марта будущего года. Об этом сообщила депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова в своем телеграм-канале.

По словам Набиуллиной, ключевая ставка будет снижаться постепенно и должна достичь показателей 2023 года. «Но, учитывая, что предыдущие прогнозы Эльвиры Сахипзадовны не реализовались, возникают большие сомнения, что в ближайшем будущем мы увидим реальное снижение ставки ЦБ», — отметила Прусакова.

Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
Общество12 минут чтения

На встрече с депутатами Набиуллина утверждала, что без повышения ключевой ставки «было бы только хуже», а высокие ставки по кредитам «никак не способствуют росту цен на товары». На это депутат ответила, что «ни в одной стране мира» нет практики, когда ключевая ставка выше официального уровня инфляции в три раза. 

«Глядя на логику ЦБ, складывается ощущение, что мы в сказке “Королевство кривых зеркал”, в котором Эльвира Сахипзадовна явно видит нашу экономику не так, как большая часть жителей нашей страны», — отреагировала на заявления главы Центробанка Прусакова.

Коровник-гейт
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
Интернет и мемы5 минут чтения

Однако вскоре после публикации Прусаковой Центробанк опроверг информацию о том, что Набиуллина называла конкретные сроки понижения ключевой ставки.

«Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания Совета директоров по ставке 25 октября», — заявили в ЦБ.

Центробанк повысил ключевую ставку 25 октября этого года до рекордного с момента ее введения значения в 21%. В пресс-службе ЦБ это объяснили борьбой с уровнем инфляции. Предыдущий рекорд был установлен после начала войны в Украине. 

В тот же день Набиуллина заявила, что у повышения ключевой ставки нет предела. Банк России, в свою очередь, допустил еще одно повышение ключевой ставки на заседании совета директоров, который назначен на 20 декабря.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Общество
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
12 минут чтения
Коровник-гейт
Интернет и мемы
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
5 минут чтения
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Общество
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС
7 минут чтения
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Общество
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Он изобрел около 200 видов наркотиков, устраивал дегустации и проверял их на себе и своей жене
11 минут чтения
Как смартфон убил клубную фотоимперию
Интернет и мемы
Как смартфон убил клубную фотоимперию
История «Геометрии» — главного поставщика аватарок, которые сегодня вызывают ностальгию и кринж
12 минут чтения
«Диета хищника» набирает популярность
Общество
«Диета хищника» набирает популярность
Ее последователи едят одно мясо и утверждают, что излечились от тяжелых болезней. Это правда?
9 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.