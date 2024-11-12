В Центробанке пообещали снизить ключевую ставку в следующем году

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме, что понижение ключевой ставки возможно с марта будущего года. Об этом сообщила депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова в своем телеграм-канале.

По словам Набиуллиной, ключевая ставка будет снижаться постепенно и должна достичь показателей 2023 года. «Но, учитывая, что предыдущие прогнозы Эльвиры Сахипзадовны не реализовались, возникают большие сомнения, что в ближайшем будущем мы увидим реальное снижение ставки ЦБ», — отметила Прусакова.

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На встрече с депутатами Набиуллина утверждала, что без повышения ключевой ставки «было бы только хуже», а высокие ставки по кредитам «никак не способствуют росту цен на товары». На это депутат ответила, что «ни в одной стране мира» нет практики, когда ключевая ставка выше официального уровня инфляции в три раза.

«Глядя на логику ЦБ, складывается ощущение, что мы в сказке “Королевство кривых зеркал”, в котором Эльвира Сахипзадовна явно видит нашу экономику не так, как большая часть жителей нашей страны», — отреагировала на заявления главы Центробанка Прусакова.

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Однако вскоре после публикации Прусаковой Центробанк опроверг информацию о том, что Набиуллина называла конкретные сроки понижения ключевой ставки.

«Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания Совета директоров по ставке 25 октября», — заявили в ЦБ.

Центробанк повысил ключевую ставку 25 октября этого года до рекордного с момента ее введения значения в 21%. В пресс-службе ЦБ это объяснили борьбой с уровнем инфляции. Предыдущий рекорд был установлен после начала войны в Украине.

В тот же день Набиуллина заявила, что у повышения ключевой ставки нет предела. Банк России, в свою очередь, допустил еще одно повышение ключевой ставки на заседании совета директоров, который назначен на 20 декабря.