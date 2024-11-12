Россиян предупредили о росте цен на молоко

Компания «Вимм-билль-данн», крупнейший в России производитель молока, предупредила о росте цен на свою продукцию с 1 ноября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, который компания направила в торговые сети.

Как пишет издание, в документе сказано, что цены вырастут на 3,4%. До этого, по данным неназванных источников «Ведомостей», еще один производитель молочных продуктов, компания «Экомилк», заявила о повышении цен на 10% с октября этого года.

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В «Вимм-билль-данн» повышение стоимости питьевого молока связали с ростом цен на сырое молоко «под влиянием внешних факторов». Среди этих факторов — «рекордный уровень» оптовых цен и повышение спроса на жировую составляющую молока, которая используется для производства масла. В «Экомилке», в свою очередь, рост цен объяснили увеличением затрат на упаковки, запчасти для производства и логистику.

По словам гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова, причина роста цен заключается в увеличении себестоимости молока и повышении Центробанком ключевой ставки. За последние два года, как утверждает Белов, себестоимость производства молочной продукции выросла более чем на 24%.

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«Ведомости» отмечают, что цены на самое дешевое питьевое молоко с начала этого года выросли на 15%. При этом гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров не стал прогнозировать, на сколько может подорожать молоко к концу года.

Ранее в России зафиксировали рост цен на сливочное масло, что, по мнению экспертов, привело к повышению количества краж. При этом в Министерстве сельского хозяйства увеличение стоимости масла объяснили «ростом доходов населения». Осенью этого года Россия начала закупать масло сначала в Турции, а затем в Объединенных Арабских Эмиратах.