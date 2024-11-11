EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Эксперты объяснили воровство масла в России

21:08 11.11.2024

Частный сектор российской экономики вынужден повышать цены, чтобы выдерживать конкуренцию с быстро развивающейся оборонной промышленностью. Заметный рост цен, в том числе на сливочное масло, может приводить к увеличению числа краж. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на экономистов.

Из-за вторжения в Украину Россия увеличила военные расходы, работа на заводах начала идти в три смены, — пишет FT. Это привело к снижению уровня безработицы до исторического минимума в 2,4%. Теперь частному сектору, чтобы успешно конкурировать за сотрудников, приходится повышать зарплаты, а от этого повышаются цены на товары и услуги.

«Невозможно одновременно бороться с инфляцией и войной», — объясняет изданию Александра Прокопенко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. «Среднестатистическая маслобойная фабрика была бы более чем счастлива удовлетворить спрос и работать в три смены, но им не хватает людей для найма», — рассуждает политическая экономистка.

Инфляция в 2024 году уже вдвое превысила официальный прогноз Центробанка и составила 8,5 процентов. В октябре ЦБ пришлось повысить ключевую ставку до рекордного 21 процента. «Это классический случай давления на экономику, выходящего за рамки ее возможностей», — считает Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС
Общество7 минут чтения

Российские власти планируют, что в 2025 году военные расходы страны составят треть всего бюджета. The Economist со ссылкой на представителя спецслужб европейской страны сообщал, что в следующем году российские семьи впервые с начала войны ощутят на себе экономические трудности.

С начала года цены на сливочное масло выросли более чем на 20 процентов. Из-за этого магазины начали разными способами защищать продукт от воровства: упаковывать в пластиковые боксы с замком, выдавать только на кассе наряду с деликатесами или выносить со склада по просьбе покупателя. СМИ сообщали о кражах сливочного масла в Москве и Екатеринбурге.

В Министерстве сельского хозяйства высокие цены на сливочное масло объясняют «ростом доходов населения». Осенью в Россию начали поставлять сливочное масло из Турции.

В Америке есть свой Советский Союз
В Америке есть свой Советский Союз
Брайтон-Бич приютил беженцев из СССР и стал «русской столицей» США. Здесь любят Трампа и Украину и мечтают о былом величии России
Мир10 минут чтения
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Общество
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
12 минут чтения
Коровник-гейт
Интернет и мемы
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
5 минут чтения
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Общество
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС
7 минут чтения
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Общество
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Он изобрел около 200 видов наркотиков, устраивал дегустации и проверял их на себе и своей жене
11 минут чтения
Как смартфон убил клубную фотоимперию
Интернет и мемы
Как смартфон убил клубную фотоимперию
История «Геометрии» — главного поставщика аватарок, которые сегодня вызывают ностальгию и кринж
12 минут чтения
«Диета хищника» набирает популярность
Общество
«Диета хищника» набирает популярность
Ее последователи едят одно мясо и утверждают, что излечились от тяжелых болезней. Это правда?
9 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.