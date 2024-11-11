Эксперты объяснили воровство масла в России

Частный сектор российской экономики вынужден повышать цены, чтобы выдерживать конкуренцию с быстро развивающейся оборонной промышленностью. Заметный рост цен, в том числе на сливочное масло, может приводить к увеличению числа краж. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на экономистов.

Из-за вторжения в Украину Россия увеличила военные расходы, работа на заводах начала идти в три смены, — пишет FT. Это привело к снижению уровня безработицы до исторического минимума в 2,4%. Теперь частному сектору, чтобы успешно конкурировать за сотрудников, приходится повышать зарплаты, а от этого повышаются цены на товары и услуги.

«Невозможно одновременно бороться с инфляцией и войной», — объясняет изданию Александра Прокопенко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. «Среднестатистическая маслобойная фабрика была бы более чем счастлива удовлетворить спрос и работать в три смены, но им не хватает людей для найма», — рассуждает политическая экономистка.

Инфляция в 2024 году уже вдвое превысила официальный прогноз Центробанка и составила 8,5 процентов. В октябре ЦБ пришлось повысить ключевую ставку до рекордного 21 процента. «Это классический случай давления на экономику, выходящего за рамки ее возможностей», — считает Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

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Российские власти планируют, что в 2025 году военные расходы страны составят треть всего бюджета. The Economist со ссылкой на представителя спецслужб европейской страны сообщал, что в следующем году российские семьи впервые с начала войны ощутят на себе экономические трудности.

С начала года цены на сливочное масло выросли более чем на 20 процентов. Из-за этого магазины начали разными способами защищать продукт от воровства: упаковывать в пластиковые боксы с замком, выдавать только на кассе наряду с деликатесами или выносить со склада по просьбе покупателя. СМИ сообщали о кражах сливочного масла в Москве и Екатеринбурге.

В Министерстве сельского хозяйства высокие цены на сливочное масло объясняют «ростом доходов населения». Осенью в Россию начали поставлять сливочное масло из Турции.

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