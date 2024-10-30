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Общество

Турция начала поставки сливочного масла в Россию после резкого подорожания

19:52 30.10.2024

Турция начала поставки сливочного масла в Россию. В пресс-службе Россельхознадзора заявили, что в страну за два дня завезли около 20 тонн продукции. Об этом сообщает ТАСС и РБК.

Как пишет ТАСС, поставки начались 27 октября. По данным РБК, с начала 2024 года цены на сливочное масло в России выросли почти на 18%, а производители сообщили об уменьшении объема или приостановке производства продукции из-за недостатка сырья. При этом в октябре этого года «Коммерсантъ» писал, что рыночная стоимость масла выросла на 20,2% и превысила тысячу рублей за килограмм.

«В августе себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 16%: заработная плата сотрудников выросла на 24%, сырьевые затраты — почти на 20%», — утверждают в пресс-службе Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).

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В Министерстве сельского хозяйства ранее заявили, что ведомство «принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран», чтобы стабилизировать цены и удовлетворить спрос на продукцию. При этом рост цен на сливочное масло министерство объяснило «ростом доходов населения» и спросом «со стороны бизнеса».

Ранее стало известно, что петербургские магазины сети «Дикси» стали убирать с полок сливочное масло из-за участившихся случаев воровства. При этом на полках оставались ценники на продукцию, а вместо самого товара появились объявления с просьбой обратиться к сотрудникам магазина. 

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Вскоре в екатеринбургских магазинах «Магнит» и «Пятерочка» масло стали помещать в пластиковые контейнеры с замком, в которые, по данным It’s My City, обычно убирают товары в магазинах бытовой электроники. Местные кассиры пожаловались, что товар «воруют бабушки».

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