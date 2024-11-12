Оборонная промышленность России столкнулась с серьезными проблемами

Рост ставок по кредитам «особенно сильно бьет по оборонке», заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Все заработанное придется отдать на погашение процентов» и «это — путь к банкротству», заявил агентству «Интерфакс» руководитель концерна-монополиста поставок вооружений для армии.

У «Ростеха» «серьезные обязательства перед армией» и другими госзаказчиками. Однако авансовых платежей от заказчиков «обычно не хватает» на выполнение всех работ, «а брать кредит под бешеный процент — самоубийство для бизнеса», сказал Чемезов. У концерна «и так не самая высокая рентабельность», добавил он.

«Прибыль, если сравнивать с сырьевыми компаниями и банками, небольшая. В текущих условиях все, что зарабатываем, придется отдать на погашение процентов и даже, скорее всего, будем уходить в минус. Так не должно быть, это путь к банкротству», — сказал Чемезов.

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Глава «Ростеха» сообщил, что сложности из-за дорогих кредитов возникают не только при выполнении оборонного заказа.

Гендиректор привел в пример госкомпанию «АвтоВАЗ», в которой «Ростеху» принадлежит около трети. По его словам, «кредитная нагрузка «АвтоВАЗа» высока», поскольку «с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год». «Было бы лучше, если бы эти средства шли на финансирование инвестпрограммы», — сказал Чемезов.

В сентябре президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что долги компании превышают 100 миллиардов рублей. По его словам, «при текущей ключевой ставке» автозаводу на обслуживание кредитов необходимы «дополнительно почти 20 миллиардов рублей» ежегодно.

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23 октября глава «Ростеха» на заседании Совета Федерации заявил, что денежно-кредитная политика ЦБ может закончиться банкротством большинства промышленных предприятий. Чемезов сказал, что не знает ни одного производства с рентабельностью более 20%. «Даже торговля оружием не дает такой прибыли», — добавил он.

25 октября Банк России поднял ключевую ставку с 19% до рекордных за время ее существования 21%.

Через несколько дней директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова назвала благом для экономики последствия банкротств, которые «перераспределят» высвобождающиеся ресурсы «в сторону более эффективных компаний».