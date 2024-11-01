Банк России назвал последствия банкротств благом для экономики

Представитель руководства Банка России назвала благом для экономики последствия в виде банкротств, так как это «перераспределит» высвобождающиеся ресурсы «в сторону более эффективных компаний». РБК процитировал директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову, выступавшую на встрече участников клуба молодых экономистов «Что будет дальше».

Директор департамента отвечала на вопрос о том, не пугают ли Банк России «потенциальные банкротства» компаний на фоне рекордно высоких кредитных ставок.

«В целом, в условиях наших ограничений на рынке труда, это будет, наверное, благо для экономики», — передал слова Даниловой корреспондент издания. По словам представительницы ЦБ, ее ведомство «тщательно следит», чтобы «не возникло финансовой нестабильности», а банки были в состоянии покрыть «кредитные риски».

Опасность представляет увеличившееся число кредитов с плавающими ставками, сказала Данилова. Такой высокой доли займов с изменяющимися вслед за ключевой ставкой ЦБ процентными ставками по займам «в предыдущие годы» не было, уточнила представитель главного финансового регулятора.

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23 октября глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что нынешняя денежно-кредитная политика ЦБ может закончиться банкротством большинства предприятий. Он сказал, что не знает ни одного производства с рентабельностью более 20%. «Даже торговля оружием не дает такой прибыли», — объяснил Чемезов.

Глава торгующей оружием госкорпорации сказал, что у высокотехнологичной продукции, имеющей производственный цикл больше года, авансовый платеж составляет 30–40% от стоимости и остальную часть суммы обычно приходится брать взаймы у банков. Но при действующих ставках по кредитам вся прибыль «съедается процентами», которые надо отдавать банку.

25 октября Банк России поднял ключевую ставку с 19% до рекордных за все время ее существования 21%. Ключевая ставка — это процент, под который коммерческие банки могут брать в долг у ЦБ.