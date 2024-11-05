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Криминал

Из российской молочной лавки украли все сливочное масло

2 минуты чтения 05.11.2024

В ночь на 5 ноября в Екатеринбурге два человека украли сливочное масло, деньги и молочные коктейли из сетевого магазина «Молочное место». Об этом сообщил телеграм-канал компании, владеющей торговой сетью.

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«У нас сегодня ограбили один из магазинов на Тверитина, 19. Молодые и дерзкие под покровом ночи залезли в “Молочное место” и вынесли все масло», — сообщила компания.

На видео с камеры наблюдения видно, как два человека в черной одежде и масках разбили камнем стеклянную дверь магазина и пролезли внутрь. Человек с мешком сразу направился к холодильнику и переложил себе товары. Второй — открыл кассу и начал обыскивать прилавок. Потом первый забрал деньги из кассы и три молочных коктейля с витрины, и они оба покинули магазин через разбитое окно в двери. Все это заняло у них около минуты.

Владельцы магазина думают, что их обокрали в первую очередь ради сливочного масла: «В кассе денег немного, оставались на сдачу. Кажется, что они шли целенаправленно за маслом сливочным, видимо, перепродадут по дешевке». Владельцы подсчитали, что ущерб магазину составил около 100 тысяч рублей.

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Екатеринбургский телеграм-канал «Свет» уточняет, что в прошлом году магазины сети «Молочное место» обокрали как минимум пять раз, но каждый раз воровали только деньги.

С начала года сливочное масло в России подорожало примерно на 20,2%, его стоимость уже превышает тысячу рублей за килограмм. На этом фоне магазины усилили защиту упаковок масла от воровства. В супермаркетах Екатеринбурга начали упаковывать масло в пластиковые контейнеры с замком или выдавать по одной пачке со склада по запросу покупателей.

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