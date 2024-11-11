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Общество

Презентация базы данных воинского учета могла оказаться в открытом доступе

20:21 11.11.2024

В открытом доступе появилась презентация возможной будущей единой базы воинского учета Минобороны. Презентация способна дать представление о данных, которые будут доступны военкоматам о россиянах, сообщили обнаружившие файл журналисты «Медузы». По их словам, в презентации также указана предполагаемая оценка мобилизационного ресурса страны.

Журналисты «Медузы» пишут, что не уверены на 100% в подлинности презентации. Однако сочли важным обратить внимание на информацию со слайдов, так как она может быть полезна россиянам, которым потенциально грозит мобилизация.

Файл опубликован на сайте для онлайн-демонстрации ppt-файлов, который позволяет показывать презентации без использования Microsoft Office. Файл создан во взломанной версии PowerPoint, последнюю правку 4 июня внес пользователь «ГВЦ-2» — идентичную аббревиатуру имеет Главный вычислительный центр Вооруженных сил, пишет «Медуза».

ГВЦ отвечает за «ведение программного фонда программной продукции военного назначения», хранит компьютерные программы и сопровождающую документацию, а также хранит персональные данные военнослужащих и призывников.

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Презентация состоит из слайдов с девятью вкладками «Карточки сведений о гражданине»: базовые сведения, документы, приоритетные сведения воинского учета, семья, занятость, образование, здоровье, имущество и другие сведения.

Во вкладки должны подгружаться ФИО и адреса из баз МВД, Центризбиркома и с «Госуслуг», информация о недвижимости и транспортных средствах, иностранном гражданстве или ВНЖ, заболеваниях, группе инвалидности, учете в психоневрологическом диспансере, уголовных делах, наличии отсрочки от призыва и так далее.

Главной для сотрудников военкоматов «Медуза» называет вкладку «Приоритетные сведения воинского учета». На этой вкладке собраны избранные сведения из других вкладок: наличие/отсутствие детей и иждивенцев, медицинской специальности, навыков вождения тяжелой техники и спортивного разряда.

Журналисты предположили, что в случае мобилизации сотрудники военкоматов будут ориентироваться не на возраст или состояние здоровья, а на данные этой вкладки. «Для набора в армию медиков, будущих танкистов или спортсменов, причем желательно без детей и прочих иждивенцев», — объяснили журналисты.

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Все страницы с презентацией «Карточки сведений о гражданине» наложены на один и тот же скриншот с эмблемой Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, пишет «Медуза». На скриншоте, который журналисты опубликовали отдельно, можно увидеть блок «Статистика». В блоке приведены, судя по скриншоту, данные о количестве военнообязанных на учете мобилизационных штабов всех пяти военных округов — итого около 33 миллионов человек.

В сентябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу оценивал мобилизационный резерв России в 25 миллионов человек.

С сентября в России работает сайт электронного реестра повесток военкоматов. На сайте указано, что повестка считается врученной через семь дней после ее размещения в реестре. В апреле Владимир Путин подписал закон, приравнивающий электронные повестки к бумажным. 

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