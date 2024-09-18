В России запустили сайт электронного реестра повесток

В России заработал реестрповесток.рф — сайт единого реестра воинского учета. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на своих подписчиков.

На сайте сказано, что «для обеспечения защищенного соединения» необходимо установить сертификат безопасности. Ранее «Холод» писал, что установка российских сертификатов небезопасна. В частности через них государство может получить доступ к персональным данным.

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Также на сайте реестра утверждается, что в настоящий момент «проводится проверка единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл».

Кроме того, на сайте отмечается, что повестка считается врученной после подписи адресата, через семь дней после ее размещения в едином реестре, в день получения заказного письма, если повестку отправили по почте, и в день отказа от получения повестки.

После того, как повестку внести в электронный реестр или отправили ее по месту работы или учебы, получателю закрывают выезд с территории России. Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней после указанной в повестке даты, ему запретят управлять автомобилем, регистрировать транспорт и недвижимость, брать кредиты и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого.

Ранее «Агентство» писало, что с 15 сентября должен был начаться эксперимент, в рамках которого жителям трех регионов планировали рассылать электронные повестки. При этом к вечеру 16 сентября сайт единого реестра так и не заработал.

После начала частичной мобилизации в России Владимир Путин поручил создать реестр электронных повесток. В апреле этого года он подписал закон, приравнивающий электронные повестки к бумажным.

При этом ранее сообщалось, что российские банки не получили инструкций, как именно они должны отслеживать уклонистов. Также в мае МИД предложил перестать выдавать призывникам загранпаспорта за рубежом.

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