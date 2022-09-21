Шойгу назвал новые цифры потерь российской и украинской армий, а также раскрыл подробности частичной мобилизации

В ходе войны в Украине российская армия потеряла 5937 человек убитыми. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью телеканалу «Россия 24». В то же время украинская армия, по его словам, потеряла более ста тысяч военных, из них более 60 тысяч — убитыми.

Он также сообщил, что в рамках объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации на военную службу будут призваны около 300 тысяч резервистов. При этом он отметил, что мобилизационный ресурс России составляет 25 миллионов человек и использовано будет не более одного процента от него.

«Это будут люди, уже отслужившие в рядах вооруженных сил, имеющие необходимые военно-учетные специальности и боевой опыт. Все они будут проходить дополнительную военную подготовку и мероприятия по боевому слаживанию», — заявил Шойгу.

Он также заверил, что солдаты-срочники не будут отправлены в Украину для участия в войне.

Источник: Россия 24