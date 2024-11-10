Полиция использовала для поиска убийцы голограмму секс-работницы

Полиция нидерландского Амстердама установила в Квартале красных фонарей голограмму, чтобы попытаться раскрыть убийство секс-работницы, произошедшее в 2009 году. Голограмма 19-летней девушки в натуральную величину призвана разбудить воспоминания и помочь найти убийцу, сообщила The Guardian со ссылкой на следователей.

Бернадетт Сабо, известная коллегам под прозвищем Бетти, родилась в Венгрии и уехала в Амстердам, когда ей было 18 лет. Там она начала зарабатывать деньги в качестве работницы секс-индустрии на улицах Квартала красных фонарей. Девушка забеременела и родила сына, которого затем передала в приемную семью.

В ночь на 19 февраля 2009 года двое коллег по секс-бизнесу поговорили друг с другом и поняли, что давно не видели Бетти за стеклом ее рабочей комнаты и не слышали музыки, которую девушка обычно включала. Когда около часа ночи они зашли к Сабо в комнату, то нашли девушку мертвой. На теле было около десяти ножевых ранений, как позже установило следствие. По горячим следам убийцу не нашли.

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В ноябре 2024 года полиция начала кампанию по поиску свидетелей и очевидцев, разместив наружную рекламу на доме неподалеку от комнаты Бетти. Две стены дома полностью «посвящены убийству Сабо», пишет The Guardian. На окнах висят большие наклейки, на нескольких экранах показывают место преступления, документальный фильм о Сабо и последние прижизненные фото девушки.

Wie bracht de 19-jarige Betty Szabó om het leven?

De Amsterdamse politie doet vanaf vandaag een ultieme laatste poging om te achterhalen wie in 2009 de toen 19-jarige sekswerker Betty Szabó vermoordde(n). Met een uitgebreide campagne in het Wallen-gebied wordt één week lang op… pic.twitter.com/fjvQ8QJYlV — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) November 9, 2024

Центральным элементом композиции является голограмма Сабо в натуральную величину. Девушка сидит на табурете в окне дома, пытаясь вступить в контакт с прохожими и прося их о помощи. На голограмме, созданной с помощью технологии 3D-визуализации, видно большую татуировку дракона, которая покрывала живот и грудь Бетти.

«Мы впервые занимаемся подобным делом и, честно говоря, немного нервничаем», — рассказал журналистам Бенджамин Ван Гог, координатор группы, занимающейся розыском пропавших людей в Амстердаме. Ван Гог сказал, что 3D-изображение было использовано после консультации с семьей Сабо.

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Детективы надеются, что голограмма и вознаграждение в 30 000 евро помогут найти новых свидетелей, которые не обязательно могут быть местными жителями. Сотрудница отдела по расследованию «холодных дел» Анне Дрейер-Хемскерк сказала The Guardian, что уверена — район красных фонарей слишком оживленное место, чтобы не было человека, который что-то видел или слышал в день убийства Бетти.

Детектив надеется, что свидетели, которые боялись раньше или молчали по другим причинам, теперь наберутся смелости и свяжутся с полицией.