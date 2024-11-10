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Криминал

Двухмесячный ребенок умер после кормления молочной смесью

14:59 10.11.2024

Двухмесячная девочка умерла в Москве спустя примерно десять минут после того, как получила от матери порцию молочной смеси. О происшествии со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила «Комсомольская правда». Телеграм-канал Shot уточнил, что ребенок скончался в четверг, 7 ноября.

Семья живет в квартире на Карельском бульваре в Дмитровском районе Москвы, рассказал источник. Мать ребенка покормила младенца из бутылки, уложила в детскую кроватку и отошла. Затем через десять минут подошла к кровати и обнаружила, что дочь не дышит, пишет газета.

Вернувшаяся из кухни женщина «в истерике пыталась спасти дочь», но не справилась сама и вызвала экстренные службы, пишет телеграм-канал Shot. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Полиция проводит проверку, но «уже точно понятно, что криминальной составляющей не было», сообщил источник «Комсомольской правды». Причины смерти ребенка устанавливают, пишет газета. «Семья полная, на учете не состоит», родители умершей девочки ранее не были судимы, уточнил Shot.

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Несколько дней назад отец уронил месячного младенца на пол, из-за чего ребенка с тяжелыми травмами увезли в больницу. Семья живет в селе Беловское Белгородской области, сообщил Следственный комитет. По версии следователей, пьяный мужчина поссорился с сожительницей, схватил лежавшего в кроватке младенца и с силой ударил об пол.

В октябре в Москве двухлетний ребенок погиб из-за упавшего на голову телевизора. Мать оставила мальчика одного, и он уронил на себя старый массивный электронно-лучевой телевизионный приемник с кинескопом.

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