Двухлетний ребенок умер из-за падения телевизора

В московской больнице скончался двухлетний мальчик, на которого два месяца назад упал телевизор. У ребенка были тяжелые травмы головы, врачи не смогли спасти пациента, сообщили «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Мальчик пострадал у себя дома, в квартире на улице Ереванской, 17 августа. Бригада врачей скорой помощи доставила ребенка в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Он оставался в тяжелом состоянии, а 23 октября умер. Теперь «обстоятельства случившегося изучат следователи», пишет газета.

О происшествии в августе сообщала Нагатинская межрайонная прокуратура. Показания, согласно которым на мальчика упал телевизор, сообщила мать ребенка. Сын играл в комнате, «трогал тумбочку и телевизор», отчего тот рухнул на несовершеннолетнего, писал телеграм-канал Shot. По версии телеграм-канала, в этот момент «мама отвлеклась на дела по дому».

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На фото, опубликованном прокуратурой, видно, что на тумбочке в этой квартире стоит массивный электронно-лучевой телевизор с кинескопом.

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В сентябре на улице Корнейчука в северном московском районе Бибирево двухлетнего мальчика госпитализировали после того, как на него упал подобный телевизор. Ребенок был доставлен в реанимацию с ушибом головного мозга, писал «Московский комсомолец». Мама мальчика работала на кухне и не заметила, как сын открыл дверь тумбочки и потянул на себя стоявший сверху телевизионный приемник. Аппарат упал ребенку на голову.

В мае прошлого года в Уфе двухлетний мальчик уронил на себя телевизор «старого образца» и умер на месте. Дома была няня, однако женщина не уследила за ребенком, рассказал Следственный комитет.